Atalanta-Napoli | il procuratore Pecoraro | “i tifosi atalantini sono stati dei

Atalanta-Napoli - dai complimenti di Ancelotti ai fatti del dopo gara : ecco cos’è successo : Nei giorni scorsi si temeva che la partita tra Atalanta e Napoli potesse andare incontro ad una sospensione o addirittura ad un rinvio per l’avviso dei tifosi padroni di casa in merito alla libertà di espressione negli stadi. Poi, a fine gara, ci sono stati i complimenti di Ancelotti, che ha elogiato il tifo nerazzurro per l’atteggiamento e la maturità mostrati. Dunque sembrava tutto in ordine, con la partita disputata ...

VIDEO/ Atalanta Napoli - 1-2 - : highlights e gol. Insigne : grande vittoria e che rete di Milik! - Serie A - - IlSussidiario.net : VIDEO Atalanta Napoli , 1-2, : highlights e gol della partita di Serie A, grande posticipo della 14giornata giocato a Bergamo , lunedì 3 dicembre, .

Moviola Atalanta-Napoli - Giacomelli ok : tutte le reti sono regolari : Più sicuro del solito, Giacomelli , anche se la partita non ha dato spunti da Moviola particolarmente intricati. E così al VAR , più che Irrati , una garanzia, un paracadute per tutte le stagioni, ha ...

VIDEO Atalanta-Napoli 1-2 - gli highlights e la sintesi della partita. Che emozioni nel finale - Milik decisivo : Il Napoli ha sconfitto l’Atalanta nel posticipo della 14^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I partenopei sono riusciti a imporsi sul campo dei nerazzurri e rafforzano così il secondo posto in classifica, rimanendo a 8 punti di distacco dalla Juventus e con tre lunghezze di margine sull’Inter. I ragazzi di Carlo Ancelotti hanno portato a casa una vittoria cruciale per le loro ambizioni, giunta nel finale e al termine di un ...

Atalanta-Napoli - una partita a scacchi vinta dal sor Carletto : Prologo Azzurri a Bergamo dopo una settimana – e forse più – di tentati cori, tentate reazioni, tentate polemiche. Ancelotti lancia l’undici generalmente utilizzato in Champions, con Maksimovic, Ruiz e Mertens in avanti, a far coppia con Insigne. Tappa decisiva (forse, o forse no), per aggiungere brio al campionato, almeno nella parte alta della classifica. Napoli chiamato alla prestazione perfetta contro una squadra sempre ben ...

Atalanta-Napoli 1-2 - pagelle/ Una vittoria che congela l’abisso in attesa di venerdì : OSPINA. I suoi piedi alla Ospinik da un po’ di tempo non fanno più mirabilie. Anzi, il terrore serpeggia quando al 17’ sbaglia un rilancio e per fortuna rimedia il solito Mario Rui, stasera decisivo come Albiol e Koulibaly. Il pipelet colombiano è però salvifico sul Papu al 75’. Sul gol di Zapatone (uno dei tanti martiri dell’ottuso sarrismo dei titolarissimi) non ha colpe, anche se la palla finisce a Duvan dopo tre tocchi orobici in totale ...

Atalanta-Napoli - Gasperini : “I cambi hanno dato vivacità al Napoli. Ilicic e Toloi assenze pesanti” : “I cambi del Napoli sono stati importanti, hanno dato vivacità e freschezza. Noi invece eravamo stanchi. È un peccato perché abbiamo fatto una buona partita. Nel momento decisivo ci è mancata un po’ di energia“. Queste le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, al termine del monday match perso con il Napoli. L’allenatore si è poi soffermato sulle assenze, alcune pesanti a suo parere: “Ci ...

Napoli - Ancelotti : "Tifosi dell'Atalanta esemplari. Milik? Se lo merita" : Dopo il passo falso di domenica scorsa contro il Chievo, il Napoli riprende la rincorsa alla vetta della classifica, piegando l'Atalanta nel finale. Decisivo il cambio di Milik che appena subentrato a ...

Atalanta-Napoli - Ancelotti : 'Prova di maturità - Milik meritava il gol. Tifosi bergamaschi esemplari' : C'è stato un segnale di come dovrebbe essere una serata di sport dentro e fuori dal campo". Venerdì Inter-Juventus: "Sarà una bellissima partita, tra due grandi squadre", ha concluso Ancelotti.

Napoli - parla Ancelotti : i complimenti sono per… l’Atalanta : Successo d’oro per il Napoli nella gara di campionato contro l’Atalanta, ecco le parole di Ancelotti ai microfoni di Sky Sport: “L’Atalanta gioca molto bene, con un calcio dinamico e aggressiva. Abbiamo giocato una partita leggermente diversa da quello che volevamo. Abbiamo segnato presto e così siamo arretrati troppo dopo la rete, ma le occasioni ci sono state in contropiede. L’Atalanta ha provato a ...

Atalanta-Napoli - Gasperini : 'Noi stanchi nel finale - ma siamo stati all'altezza' : I problemi di inizio gara, l'1-1 di Zapata, il crollo nel finale. Niente da fare per l'Atalanta nel Monday Night contro il Napoli: gli azzurri, grazie al gol del neo entrato Milik, riescono a decidere ...

Atalanta-Napoli - Ancelotti : ”Bel segnale dal pubblico”. Gasperini : ”Ci sono mancati Ilicic e Toloi” : Atalanta-Napoli la decide Milik con un gran gol al volo a 4 minuti dalla fine. Merito suo ma merito soprattutto di Mister Carlo Ancelotti che pochissimi minuti prima azzecca il cambio decisivo. Un cambio da tre punti. Dal canto suo mastica amaro Gasperini, al secondo ko consecutivo, che dopo il pari di Zapata aveva accarezzato […] L'articolo Atalanta-Napoli, Ancelotti:”Bel segnale dal pubblico”. Gasperini:”Ci sono mancati ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Atalanta-Napoli 1-2 - Milik decisivo all’Atleti Azzurri d’Italia : Termina 2-1 in favore del Napoli di Carlo Ancelotti il match dell’Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta. La formazione partenopea ha espugnato il campo orobico grazie alle marcature dello spagnolo Fabian Ruiz nel primo tempo e del polacco Arkadiusz Milik nella ripresa, a pochi minuti dal termine. Un match molto sofferto quello degli Azzurri, raggiunti infatti nella seconda frazione di gioco dalla rete del colombiano Duvan ...

Il Napoli batte l'Atalanta - decide Milik a 5' dalla fine. Ancelotti tiene il passo della Juve - a distanza - : Il Napol i batte nel finale l' Atalanta e tiene, a distanza, il passo della Juventus . Gli azzurri di Carlo Ancelotti , secondi da soli a quota 32, -8 dalla Signora capolista e schiacciasassi, passano ...