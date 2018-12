Assunzioni Ata in Legge di bilancio | dal 2020 stop ad appalti a ditte esterne

ATA - stop appalti di pulizia : emendamento riformulato - come avverranno le Assunzioni : Sullo stop agli appalti di pulizia e la stabilizzazione dei circa 12 mila lavoratori delle ditte e cooperative esterne di pulizia arrivano importanti novità. A riferirle è il deputato Alessandro Fusacchia. L’emendamento è stato riformulato e ciò significa che molto probabilmente esso verrà definitivamente approvato. Vediamo cosa ha riferito poche ore fa Fusacchia attraverso un video Facebook sulle assunzioni ATA. stop appalti di pulizia: ...

Il Natale porta lavoro - 1800 Assunzioni per le feste : requisiti e come candidarsi : Per chi è alla ricerca di un impiego per il periodo natalizio ci sono grandi notizie. Sono infatti numerose le opportunità di lavoro disponibili in tutta Italia, un totale di 1800 assunzioni in vista del Natale che riguarderanno diverse figure professionali. Vediamo più nel dettaglio quali sono e come candidarsi.Continua a leggere

Personale ATA - sblocco Assunzioni collaboratori scolastici in graduatoria : In occasione dell’aggiornamento sulla legge di stabilità e sulla fine agli appalti di pulizia esterni nelle scuole, Luigi Gallo, nei giorni scorsi ha dato un importante messaggio anche per i collaboratori scolastici ATA presenti nelle graduatorie. Per essi ci sarà uno sblocco nelle assunzioni con l’internalizzazione degli ex Lsu. assunzioni ATA e stop appalti di pulizia, sblocco per i collaboratori scolastici Lo scorso venerdì, 16 ...

Personale ATA - si chiedono nuove Assunzioni e aumento stipendi : Anief chiede di procedere a nuove assunzioni per il Personale ATA, all’inquadramento di nuovi profili e a retribuzioni adeguate. Un Personale ATA che secondo Anief appare ‘dimenticato’ sempre di più nonostante il numero consistente di amministrativi, tecnici e ausiliari delle scuole. Di seguito le richieste che fa Anief con la legge di Bilancio per i ‘circa 250 mila lavoratori che non insegnano, ma che svolgono ogni ...

Statali - rinnovo contratti e Assunzioni. Caso "Prelex" al MEF - Informazione Fiscale : In pratica, il testo in questione, peraltro ancora alla firma ministro Tria , stanzia fino a 7 milioni di euro per il personale del Ministero dell'Economia , incaricato di verificare la conformità ...

Personale ATA - Assunzioni per 12000 nel 2019 : Dopo la revoca dell’incarico ad Aziende esterne per i servizi di pulizia e manutenzione degli Istituti scolastici, Il Ministero avrebbe deciso il riaffidamento delle mansioni al Personale ATA già in essere oltre a nuove assunzioni per un totale di 12000 unità. Gli assunti potranno passare da un contratto a part time a un contratto a tempo pieno (leggi l’articolo). La notizia è stata anche pubblicata dal Presidente della VII Commissione ...

Eataly - nuove Assunzioni : ecco dove si cercando dipendenti e come fare per candidarsi : Le figure ricercate sono, per lo più, addetti alle vendite, cassieri, personale di cucina e di sala, cuochi, magazzinieri, responsabili ed altri profili tipici del settore alimentare e della ristorazione. Per tutti quelli che cercano un posto di lavoro, sono aperte le selezioni per assunzioni a tempo determinato, indeterminato, e stage.Continua a leggere

Assunzioni Natale 2018 - quali sono le offerte di lavoro per questo periodo? - Ultime Notizie Flash : Sta arrivando il periodo della Assunzioni Natale 2018. Ecco quali sono le figure più richieste dalle agenzie del lavoro in questo periodo dell'anno

Scuola - Assunzioni docenti e ATA ultime notizie : ‘Ministro Bussetti - dove sono finiti quei posti?’ : ‘Ministro Bussetti, dove sono finite le 27.400 assunzioni di docenti e personale ATA?’ A porsi la domanda il sindacato Anief che, in una nota pubblicata sul proprio sito, sottolinea come non vi sia traccia del ‘pacchetto’ nella bozza della Legge di Bilancio. Il ministro sarebbe al lavoro per ripresentare la norma ma il timore è che il Miur non sia riuscito a far presa sul Ministero delle Finanze per l’autorizzazione ...

ATA - pronte le risorse per le Assunzioni dei lavoratori appalti pulizie : il comunicato : Luigi Gallo (M5S), poco fa, ha informato che i soldi per l’assunzione dei lavoratori degli appalti di pulizia esterni ci sono. “Manovra, M5S: con risorse ‘Scuole belle’ internalizziamo i lavoratori degli appalti” così scrive il presidente della VII Commissione Cultura della Camera sulla propria pagina Facebook. Lo stop agli appalti di pulizia è ormai prossimo ora che anche le risorse si sono trovate. Stop appalti di ...

Statali - più fondi per il contratto : piano straordinario di Assunzioni : Il governo aumenta i soldi stanziati nella manovra di bilancio per rinnovare il contratto dei dipendenti Statali. Rispetto alla precedente bozza, quella più aggiornata, fatta trapelare ieri, prevede 1,...

Manovra - bozza : Scuola - autorizzate Assunzioni personale Ata da 2019/20 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Personale ATA 2018/19 : si chiede un piano di Assunzioni per 35mila posti : MIUR ed il MEF, anziché stabilizzare il Personale ATA, ricorrono ad assunzioni a tempo determinato. Per questo motivo, la FLC CGIL chiede un piano assunzionale di 35.000 posti per ‘poter dare gambe alla scuola dell’autonomia’. Lo fa evidenziando il problema in un comunicato. Il disastro 2018/19 del Personale ATA “Al termine delle operazioni di reclutamento e nomine annuali del Personale ATA sono rimasti ancora da coprire 13.349 ...