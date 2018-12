Asi : Fioramonti - preoccupa'rottura'esperti : "Mi preoccupa sempre quando gli scienziati prendono decisioni di rottura", aggiunge dicendo che non bisogna mandare messaggi interpretabili come "ostili" verso la scienza.

Guerre stellari nel governo - episodio II. Bussetti e Fioramonti litigano sull'Asi : Guerre stellari, episodio due. Continua nel governo il botta e risposta sulla revoca dell'incarico a Roberto Battiston, ormai ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Dopo le polemiche sollevate dallo stesso Battiston - che denunciava l'utilizzo, per la prima volta, "dello spoil system negli enti pubblici di ricerca" - e l'ira di un Di Maio descritto come "all'oscuro di tutto e furibondo" per una decisione presa dal ministro leghista ...