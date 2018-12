Ariana Grande ha risposto al messaggio di Pete Davidson | in cui raccontava gli attacchi

Ariana Grande - via il tatuaggio per l’ex : adesso c’è un ricordo di Mac Miller : Ariana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande continua l’opera di cancellazione dei tatuaggi dedicati all’ex fidanzato Pete Davidson. L’ultimo tattoo in ordine di tempo a essere stato coperto è il numero distintivo «8414» ...

La sosia di Ariana Grande ha raccontato come la cantante l'ha reclutata per il video di "Thank U - Next" : Una vera favola

Drake e Ariana Grande sono gli artisti più ascoltati al mondo su Spotify nel 2018 : Dai un'occhiata alle varie top 5! artisti uomini più ascoltati al mondo Drake Post Malone XxxTentacion J Balvin Ed Sheeran Artiste donne più ascoltate al mondo Ariana Grande Dua Lipa Cardi B Taylor ...

Su Twitter una boyband coreana è più famosa di Lady Gaga e Ariana Grande : LOS ANGELES, CA – NOVEMBER 15: Korean K-pop band ‘BTS’ are seen at ‘Jimmy Kimmel Live’ on November 15, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by RB/Bauer-Griffin/GC Images) Altro che ristoranti di dumpling cinesi, siamo nel bel mezzo di un’invasione K-pop sudcoreana e pochi (sopra i 20 anni) in Italia se n’erano accorti. Bastava dare un’occhiata ai trend topic su Twitter fino a poche ore fa per ...

Tutte le citazioni cinematografiche di Thank You - Next di Ariana Grande - video da record : le scene a confronto : Oltre 50 milioni di visualizzazioni solo nel primo giorno dal debutto: questo è l'incredibile risultato raggiunto dal video di Thank You, Next di Ariana Grande, un successo storico che rende la cantante una delle primatiste di Youtube. Il nuovo singolo di Ariana Grande ha superato Idol di BTS e Look What You Made Me Do di Taylor Swift, attestandosi come il primo tra i videoclip musicali più visualizzati nelle prime 24 ore dall'uscita, venerdì ...

Ariana Grande ha spiegato perché Mac Miller non appare nel Burn Book nel video di "Thank U - Next" : <3

Thank you - next di Ariana Grande. Il video tra citazioni e gossip : Ariana Grande sempre più star e meritevole dell’hashtag “#insegnamilavita”, soprattutto sul tema degli ex. La popstar ha pubblicato il videoclip di Thank U, next, che già solo dal titolo basterebbe a spiegare la filosofia di Ariana. A spopolare, però, più del testo e della canzone, è il videoclip, perché è ricco di citazioni di film popolari, contiene riferimenti espliciti ai vecchi partner della cantante e contiene un cameo di ...

Ariana Grande ha deciso che "il vero amore non esiste" ma poi si è accorta che era solo fame : LOL

Il nuovo video di Ariana Grande infrange record su YouTube e Vevo : Il nuovo video della cantante americana Ariana Grande si sta rivelando notevole per una molteplicità di motivi. La clip di accompagnamento del nuovo singolo Thank U, Next, infatti, aveva già fatto parlare di sé nei giorni scorsi per via della sua fedele riproduzione di classiche commedie romantiche come Mean Girls, La rivincita delle bionde, 30 anni in un secondo e Ragazze nel pallone. Reinterpretando a suo modo questi classici ...

"Thank U - Next" : ecco come hanno reagito le star citate nel video di Ariana Grande : E le risposte della cantante

Ariana Grande supera Selena Gomez e diventa l'artista più ascoltata al mondo su Spotify : via GIPHY Secondo i dati diffusi venerdì 30 novembre, Ari è attualmente l' artista più ascoltata al mondo su Spotify con la bellezza di 46,9 milioni di stream mensili, superando così Selena Gomez ...

Ariana Grande : il nuovo video è già record. Boom di visite su Youtube : rimasto per tre settimane in vetta alla Billboard HOT 100, ora il nuovo singolo di Ariana Grande diventa un video musicale. È stato lanciato sulla piattaforma il 30 novembre e, in appena 17 ore, è già ...