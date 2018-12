Apple | le app più scaricate del 2018 | WhatsApp e Netflix stravincono

Apple alla fine ha messo gli iPhone XR in saldo : Un buona notizia per i fan di Apple, un brutto segnale, l'ennesimo, per la Mela. Negli Stati Uniti, l'iPhone XR è già a prezzo di saldo. Il più economico dei tre dispositivi lanciati nel 2018, è in ...

Google e Amazon potrebbero lanciare alternative alle Apple Airpods : Google e Amazon potrebbero essere al lavoro su auricolari true wireless da commercializzare come alternative alle Apple Airpods, anche se la casa di Cupertino non dovrebbe restare a guardare. L'articolo Google e Amazon potrebbero lanciare alternative alle Apple Airpods proviene da TuttoAndroid.

Sygic Travel presenta la prima app per Apple TV : Sygic, azienda leader nel settore della navigazione GPS, presenta la sua prima app per Apple TV. L’app mette a disposizione fino a 5.000 video a 360° realizzati dal regista di documentari Michal Gálik per Sygic. “La nuova app consente di visitare 50 destinazioni attraverso 5.000 video in realtà virtuale a 360°. Tra le destinazioni disponibili si citano Praga, Barcellona, Mosca, Londra, Roma, Istanbul, Dubai, Hong Kong, Sydney, New ...

Apple ha scelto le migliori app del 2018 per iOS : Apple ha scelto le migliori app iOS del 2018 . L'annuncio, che arriva a poche da quello di Google riservato alle applicazioni per Android , ha scelto uno schema diverso: quattro le premiate, una per ...

Vendite di smartphone - Gartner - : dominano i cinesi - giù Samsung - piatta Apple : Gartner ha ufficialmente comunicato i dati di vendita degli smartphone nel mondo per il terzo trimestre 2018 , ossia per il periodo luglio-settembre. Secondo Gartner, nel terzo trimestre del 2018, sono stati i marchi cinesi Huawei e Xiaomi a guidare le Vendite globali di ...

Tumblr rimuove tutti i contenuti per adulti e l'app viene tolta dall'Apple Store : Infatti anche i nudi di statue o dipinti risalenti al mondo dell'arte e foto di proteste politiche in cui compare del nudo saranno banditi. Da questo viene escluso però il testo esplicito , che resta ...

Apple soffre in Borsa dopo il taglio di HSBC : Giornata difficile a Wall Street per il titolo Apple , che apre in rosso dopo la bocciatura di HSBC. La banca d'affari ha infatti tagliato sia il rating che il target price della società . Secondo gli ...

Apple e Google premiano le app dell’anno. Vincono l’insegnamento delle lingue e la meditazione : Apple e Google, come da tradizione, hanno pubblicato l’annuale classifica delle migliori app disponibili rispettivamente nell’App Store e in Google Play. Un’occasione per soddisfare la curiosità, ma soprattutto per scovare qualcosa che magari non si conosce, e scaricarlo con la certezza di non cadere vittime di problemi di sicurezza o truffe. Google fa un importante riconoscimento all’istruzione e alla cultura premiando ...

Sbuca Apple Music per tablet Android : al momento in beta : Apple Music si apre anche ai tablet Android, anche se al momento solo in versione beta attraverso la release 2.7. La piattaforma di streaming Musicale della mela morsicata, disponibile da tempo immemore per gli smartphone equipaggiati con l'OS mobile di Google, è stata soggetta ad una piccola rivisitazione per adattarsi ai grandi schermi dei tablet Android, così da catturare nuove sottoscrizioni (l'ultima versione disponibile per gli smartphone ...

Le migliori app Android e iOS del 2018 - secondo Google ed Apple : In entrambi i casi troviamo per esempio PUBG Mobile, Fortnite ed Heartstone, giochi che richiamano decine di milioni di giocatori in tutto il mondo, e generano di conseguenza fatturati da sogno per ...

Huawei avrà il suo sistema operativo : sfida a Apple e Google : La conferma dalla casa cinese, dopo le indiscrezioni che si rincorrono da mesi. Nome in codice Kirin Os

Le migliori app dell’anno secondo Apple e Google : (Google) Migliore app(Google) Miglior gioco(Google) App per l'automiglioramento(Google) App per gli impegni quotidiani(Google) App di intrattenimento(Google) Tesori nascosti(Google) Gioco più innovativo(Google) Miglior casual game(Google) Gioco più competitivo(Google) miglior gioco indipendente(Apple) Trend dell'anno(Apple) Trend dell'anno(Apple) Migliore app per iPhone(Apple) Miglior gioco per iPhone(Apple) Migliore app per iPad(Apple) Miglior ...

Apple : nuovi AirPods 2 in arrivo nel 2019 : Il dispositivo resisterà anche al sudore in maniera tale da essere utilizzabile anche in caso di sport estremi e che aumentano di molto la nostra sudorazione. Ma la novità più attesa sarà sicuramente ...