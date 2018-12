Anno nero per la raccolta bond | banche e imprese italiane in difficoltà | minimi dal 2008

Milan - la versione di Montella un Anno dopo l’esonero : “Gattuso ha sbagliato con me. Bonucci…” : Un anno dopo l’esonero che pose fine alla sua esperienza al Milan, l’ex allenatore dei rossoneri Montella si è confessato in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha rivelato alcuni retroscena sulla società e sul mercato. A cominciare dalle aspettative create dalla dirigenza, che dopo una campagna acquisti faraonica aveva parlato di obiettivi irraggiungibili a detta del tecnico campano: “Ho letto che già ...

Lavoro nero - Di Maio : entro l'Anno chiudiamo l'azienda | "Non sono come Boschi" |Malumori M5s : Il vicepremier, in mattinata, torna a parlare del caso legato all'azienda del padre: "Fate le verifiche - ha detto ai giornalisti - ma non sopporto di essere paragonato ad una ministra cheandava a fare il giro delle banche per salvare quella del padre". Intanto dentro M5s...

Lavoro nero - Di Maio : entro l'Anno chiudiamo l'azienda | "Non sono come Boschi" : Il vicepremier, in mattinata, torna a parlare del caso legato all'azienda del padre: "Fate le verifiche - ha detto ai giornalisti - ma non sopporto di essere paragonato ad una ministra cheandava a fare il giro delle banche per salvare quella del padre". Intanto dentro M5s...

Di Maio e lavoro nero - Di Battista : “Renzi e Boschi? HAnno la faccia come il culo. Luigi è un signore” : Quella di Luigi Di Maio sulla vicenda di suo padre è stata “una reazione da signore, una reazione da Luigi Di Maio”. Lo afferma Alessandro Di Battista in una diretta facebook dal Guatemala. “Provano a indebolire Luigi perché il sistema teme Di Maio e perché c’è molta invidia nei suoi confronti. Il problema non sono i padri ma sono i figli”, sottolinea attaccando frontalmente Matteo Renzi e Maria Elena Boschi che, a ...

"Altri tre operai hAnno lavorato in nero nell'azienda di papà Di Maio". La nuova accusa de Le Iene : Ci sarebbero altri tre operai che, a suo tempo, lavorarono in nero nella fabbrica di Antonio Di Maio, padre del leader del Movimento 5 Stelle Luigi, come Salvatore Pizzo. Lo anticipano le Iene che stasera manderanno in onda un nuovo servizio sulla vicenda. Come riportano diversi quotidiani, quindi non si tratterebbe di un caso isolato nell'Ardima, l'azienda di famiglia dei Di Maio a Pomigliano d'Arco. Salvatore Pizzo ha dichiarato che una volta ...

Buon compleAnno Vincenzo Giardina - Rita Lena - Franco Nero… : Buon compleanno Vincenzo Giardina, Rita Lena, Franco Nero… …Angelo Sodano, Ottorino Gurgo, Eugenia Foligatti, Sergio Ottolina, Grazia Francescato, Massimo Calearo, Anadela Serra Visconti, Franco Ribaudo, Caterina Pes, Nicolas Maduro, Vincent Cassel, Emanuela Corda, Daniele Orsato, Marta Leonori, Giulia Narduolo, Andrea Paolucci, Luigi Alberto Scaglia, Alessandro di Somma, Sara Baggioli, Achille Polonara, Claudio Stecchi… Oggi 23 novembre ...

'Nero a metà' - gli episodi 3 e 4 sarAnno disponibili in streaming su Rai Play : Torna su Rai 1 la fiction poliziesca, "Nero a metà". Lunedì 26 novembre, infatti, sarà trasmessa la seconda puntata della serie con Claudio Amendola che vedrà l'ispettore Guerrieri ed il suo partner indagare sugli strani omicidi di due donne. Se per caso lunedì non sarete in casa o non avrete modo di vedere la seconda puntata su Rai 1, sappiate che potrete sempre rivederne la replica sui canali ufficiali Rai. Dove vedere la seconda puntata di ...

Sports Illustrated : 'Lopetegui - Anno nero. Respinto anche dagli Usa!' : TORINO - Julen Lopetegui ? No, grazie. È quanto riporta Sport Illustrated : la rivista statunitense racconta, anche nell'edizione online, di come sia tramontata sul nascere l'ipotesi che l'ex ct della Spagna ed ex allenatore del Real Madrid venisse assunto ...

Germania - Anno nero : nel 2018 record di sconfitte : Poi per la squadra di Low una serie di gare senza sorrisi: due pareggi e addirittura quattro sconfitte tra Coppa del Mondo e Nations League , Olanda e Francia le avversarie in questa competizione, . ...

Nero a metà - Claudio Amendola a Blogo : "StrumentalizzerAnno la serie - ma non mi preoccupa" (VIDEO) : "Strumentalizzeranno la serie, lo fanno sempre con tutti, ma questa non è una fiction sull'integrazione o sul razzismo. Non mi preoccupa, a me interessa molto di più come il pubblico affronterà la storia". Così Claudio Amendola ai microfoni di Blogo parla del rischio che Nero a metà, la fiction in sei serate al via su Rai1 lunedì prossimo, 19 novembre, possa essere strumentalizzata da chi in essa troverà la volontà di lanciare un messaggio ...

Il 2019 rischia di essere un Anno nero per i bond. Ecco perché : Quale sarà la classe di investimento peggiore nel 2019? A questa domanda i gestori di fondi che hanno partecipato al consueto sondaggio mensile condotto da Bank of America Merrill Lynch hanno risposto indicando i titoli di Stato e le obbligazioni societarie...

Riforma pensioni : manca Quota 41 - la Legge Fornero non verrà superata entro l'Anno : Il Governo Conte è ancora al lavoro per definire gli ultimi dettagli sulla misura in campo previdenziale che sara' emanata con un decreto ad hoc entro Natale. Si tratta del meccanismo della Quota 100 tanto sbandierata dal segretario federale della Lega Matteo Salvini [VIDEO] e condivisa anche dal Movimento 5 Stelle. Tra gli interventi, però, non è stato incluso il provvedimento relativo al pensionamento anticipato dei cosiddetti lavoratori ...

Piemonte : frana tra Cannero e CAnnobio - strada interrotta : Una notizia dell'ultim'ora ci informa di una frana verificatasi oggi 6 novembre 2018 sull'alto Piemonte, esattamente tra Cannero e Cannobio, nel verbano. La frana è avvenuta all'altezza dei Castelli...

Alla Juve i rigori vAnno fischiati solo contro : se Bradaric fosse bianconero... : Per la cronaca, Allegri non ne ha manco accennato. Mi sono permesso di farlo io, su questa rubrica dedicata agli sfoghi Juventini , e, purtroppo, tanti utenti di Calciomercato.com non l'hanno ancora ...