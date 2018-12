Anm | Salvini-Spataro? Abbassare i toni

Scontro tra Salvini e Spataro - l'Anm : "Abbassiamo i toni. Si rispettino i ruoli" : Dopo lo Scontro a distanza tra Matteo Salvini e Armando Spataro sul tweet con cui il ministro annunciava, a operazione in corso, il fermo di alcuni esponenti della mafia nigeriana a Torino l'Associazione nazionale magistrati interviene per schierarsi dalla parte del procuratore: "Con riferimento al dibattito connesso alle dichiarazioni del Ministro dell'Interno e del Procuratore della Repubblica di Torino, va ribadita la necessità che ...

Mimmo Lucano arrestato. Migliaia di persone a Riace in supporto del sindaco - Salvini : "attendo parole Mattarella e Anm" : 6 ottobre 2018 - Riace, come anticipato nei giorni scorsi, è scesa in strada oggi pomeriggio in supporto del sindaco Mimmo Lucano, ai domiciliari dal 2 ottobre scorso perché accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.Migliaia di cittadini arrivati da ogni parte d'Italia si sono ritrovati nel comune simbolo dell'integrazione e dell'accoglienza per ...

Mimmo Lucano : migliaia a Riace per il Sindaco<br>Salvini : "Ora attendo parole Colle e Anm" : 6 ottobre 2018 - Riace, come anticipato nei giorni scorsi, è scesa in strada oggi pomeriggio in supporto del sindaco Mimmo Lucano, ai domiciliari dal 2 ottobre scorso perché accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.migliaia di cittadini arrivati da ogni parte d'Italia si sono ritrovati nel comune simbolo dell'integrazione e dell'accoglienza per ...

Mimmo Lucano : In migliaia a Riace per il Sindaco<br> Salvini : "Ora attendo parole Colle e Anm" : 6 ottobre 2018 - Riace, come anticipato nei giorni scorsi, è scesa in strada oggi pomeriggio in supporto del sindaco Mimmo Lucano, ai domiciliari dal 2 ottobre scorso perché accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.migliaia di cittadini arrivati da ogni parte d'Italia si sono ritrovati nel comune simbolo dell'integrazione e dell'accoglienza per ...

Riace - Salvini : aspetto parole Colle-Anm : 19.00 "Qualche migliaio di persone di sinistra, tra cui Laura Boldrini, ha manifestato solidarietà al sindaco di Riace finito ai domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Quando scoppiò il caso Diciotti l'Anm difese il pm tuonando 'basta interferenze', mentre Mattarella ricordò che 'nessuno è al di sopra della legge'". Così il ministro dell'Interno Salvini sulla manifestazione di solidarietà a Domenico Lucano. ...