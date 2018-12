Andrea Iannone in compagnia di una ragazza viene pizzicato dall' ex Belen

Andrea Iannone paparazzato vicinissimo a una donna a cena : arriva Belen Rodriguez : Mercoledì 5 dicembre, è uscito un nuovo numero di "Chi", il settimanale di gossip che aggiorna i suoi lettori su quello che accade nelle vite dei Vip più amati. In queste ore, la rivista diretta da Alfonso Signorini è finita al centro dell'attenzione per aver pubblicato alcune foto "equivoche" su Andrea Iannone. Sul giornale, dunque, si legge che il pilota di Moto GP si è imbattuto nella sua ex Belen Rodriguez mentre si trovava a cena con ...

Fabrizio Corona show : su Instagram elogia Belen Rodriguez e prende in giro Andrea Iannone : Tutto quello che fa e dice Fabrizio Corona diventa argomento di discussione per gli appassionati di gossip: prima di insultare in diretta tv Alessandro Cecchi Paone, l'ex re dei paparazzi ha fatto parlare di sé per alcuni commenti che ha fatto su Instagram prima su Belen Rodriguez e poi su Andrea Iannone. Se il pilota è stato bonariamente preso in giro per la grande somiglianza fisica con l'imprenditore, la showgirl argentina è stata elogiata da ...

"La tua macchina da 400mila euro è nel lago" - lo scherzo ad Andrea Iannone | VIDEO : Il campione di motociclismo tra le vittime di 'Scherzi a parte'. Nel VIDEO in basso la replica dello scherzo