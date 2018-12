Anche ai dem ormai è chiaro | le primarie sono un bluff | ora è tempo del

Si iscrive Anche Wind Tre al partito di chi si adegua al modem libero : le news del 4 dicembre : La notizia era nell'aria, ma ora posso darvela quasi per ufficiosa, considerando il fatto che Wind Tre pare finalmente intenzionato ad adeguarsi alle recenti normative sul modem libero. Tutto nasce dalla delibera AGCOM n. 348/18/CONS, che ha messo spalle al muro i vari operatori. Dallo scorso 1 dicembre, con una scadenza massima fissata entro la fine del mese, tutti dovranno concepire offerte parallele in cui, agli utenti, venga concessa la ...

Grandi opere - Anche a Nord Est governo a due velocità. Dal Mose alla Pedemontana Veneta : Lega accellera - M5s frena : Infrastrutture a due velocità, tra gli alleati di governo. Almeno a Nord Est. La Lega di Matteo Salvini è diventato il partito del fare, delle autostrade da completare, prolungare, progettare, come neppure faceva Forza Italia all’inizio del secolo, quando Silvio Berlusconi poneva la prima pietra del passante e Giancarlo Galan gongolava. I Cinquestelle rallentano, pongono paletti, cercano di non sporcarsi le mani, anche perché per loro non ...

Epidemia di Ebola in Congo : 386 casi - Anche bimbi sotto i 2 anni : L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel suo ultimo bollettino, ha reso noto che tra i casi di Ebola registrati in Congo ci sono anche diversi bimbi sotto i due anni, normalmente risparmiati dal virus. La scorsa settimana sono stati 36 i nuovi casi confermati, con altri 7 giudicati probabili. In totale, dall’inizio dell’Epidemia, ci sono stati 386 casi, di cui 39 fra gli operatori, con 219 morti. Per cercare di contenere ...

Casamonica - ruspe su ville : presenti Anche botole/ Roma - legale : 'Stop a demolizione : abuso è prescritto' - IlSussidiario.net : Casamonica, ville abbattute da ruspe. Ultime notizie, lamentele: "Non sappiamo dove andare". legale: 'Stop a demolizione: abuso è prescritto'

Flash mob dei giornalisti a Pescara - Zingaretti : attacco alla stampa? Vittima Anche la democrazia : Pescara. 'Non solo solidarietà al mondo dell'informazione, ma anche grande allarme affinché si vigili, perché quando si aggredisce la libertà di stampa le vittime non sono solo coloro che esercitano quell'attività, ma è la stessa ...

Marina La Rosa affonda Corona : "Un povero demente". E ne ha Anche per Asia Argento : La ex gieffina senza freni sulla nuova (chiacchieratissima) coppia dello showbiz: "Fabrizio Corona per me è sempre stato un...

Marina La Rosa : “Fabrizio Corona? Un demente. Un povero Cristo. E Anche su Asia Argento mi sono ricreduta : sono entrambi un po’ poveri” : Marina La Rosa dice la sua sulla storia più chiacchierata del momento e lo fa su Radio2. “Asia Argento e Fabrizio Corona? Faccio una premessa – dice la ex gieffina – Quando diventai nota dopo il Grande Fratello un paparazzo mi scattò una foto, era la prima estate post GF, ero nuda in spiaggia con il mio fidanzato, che nessuno aveva mai visto. Mi chiamò una persona e mi propose di comprare questa foto per 20 milioni di lire. Era ...

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Aosta - alla 'Scuola per la Democrazia' : «l'Autonomia è quella della Vallée ma è Anche ... : Con questi mezzi di comunicazione, la politica deve ancora prendere le misure, ma questo avverrà". ultimo aggiornamento: Sabato 10 Novembre '18, h.15.45

Champions League - Dembele out : salta l'Inter. Si ferma Anche Coutinho : Mousa Dembele salta l'Inter. E non solo. Il centrocampista belga del Tottenham si è infortunato sabato nella partita contro il Wolverhampton di Premier League: gli esami hanno evidenziato una lesione ...

Midterm - un referendum su Trump Democratici favoriti Anche se di poco : Fino a qualche mese fa, i Democratici speravano di ripetere alle elezioni di oggi lo stesso en plein del 2006, quando un elettorato stanco del presidente repubblicano George Bush consegnò sia la ...

Red Dead Redemption 2 promosso Anche da EDGE : Red Dead Redemption 2 è ormai disponibile e, dalle varie recensioni comparse in rete, il gioco di Rockstar sembra proprio aver messo tutti d'accordo (compresa la redazione di Eurogamer.it).Il titolo, tra le uscite di maggior peso dell'anno, ha convinto anche EDGE Magazine che, come segnala Mynintendonews, ha premiato Red Dead Redemption 2 con un perfect score.L'edizione di Natale 2018 contiene varie recensioni del "severo" magazine che, ad ...

UNIONCAMERE : ABRUZZO NON CRESCE PIU' - CALO DEMOGRAFICO E GIU' Anche TURISMO : ... dall'altra una moltitudine di piccole aziende polverizzate sul territorio, poco influenti sull'economia regionale'. Un dato va segnalato: in ABRUZZO sono 111,8 le imprese registrate ogni cento ...

Red Dead Redemption 2 sbanca Anche Pornhub : sul sito le ricerche per "Wild West" sono aumentate del 745% : Nonostante si tratti di una correlazione alquanto curiosa e difficile da spiegare, col tempo abbiamo capito che i videogiochi hanno il potere d'influenzare moltissimo il traffico sui numerosi siti porno che costellano la rete, uno fra tutti Pornhub, che spesso accoglie le ultime tendenze come accaduto di recente con Bowsette.Red Dead Redemption 2, con tutto il clamore che ha accompagnato il suo lancio, non poteva non avere un impatto sul famoso ...