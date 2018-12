Amore al capolinea | Cardi B e Offset si sono lasciati?

vanityfair

: La storia d’amore fra Asia Argento e Fabrizio Corona è giunta al capolinea, ma l’attrice sembra essersene fatta già… - LiberoCommunity : La storia d’amore fra Asia Argento e Fabrizio Corona è giunta al capolinea, ma l’attrice sembra essersene fatta già… - sergiotambo : Tanto #amore a #brescia ... #poncarale per la precisione... #capolinea della 10 #bresciatrasporti - LiveSicilia : L'addio annunciato con un post su Instagram: 'Mi spiace per ciò che potevamo essere e non siamo stati' -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)BÈ già finita la storia d’tra Belcalis Marlenis Almánzar e Kiari Kendrell Cephus, meglio conosciuti comeB e. I due rapper americani, convolati a nozze in gran segreto il 20 settembre dello scorso anno, sidetti addio all’improvviso. Ad annunciarlo, come un fulmine a ciel sereno, è stata la cantante americana, che attraverso un video su Instagram ha rivelato i motivi della separazione: «Siamo comunque in ottimi rapporti ma non siamo più innamorati», ha detto, «non è colpa di nessuno».LEGGI ANCHEB, le foto senza veli dopo il partoNei commenti, però, molti fan mettono in dubbio la veridicità delle parole diB, che già in passato aveva inscenato degli scherzi attraverso la sua pagina Instagram. D’altronde è proprio lì che lei si è affermata: ex spogliarellista dei ...