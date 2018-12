ilnotiziangolo

: American Horror Story: Coven tornerà molto presto, parola di Murphy #AHS - morganbarraco : American Horror Story: Coven tornerà molto presto, parola di Murphy #AHS - ribster_ : RT @DavideScarde: Esatto caro Gianluka stai vivendo quella stagione di american horror story in cui succede l’apocalisse per merito degli e… - ansiaperenn3 : Comunque per me questa stagione di american horror story è stata una zozzeria. Un parto finirla, sto vedendo l'ulti… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018)ci ha regalato una bella sorpresa grazie all’ottava stagione di. Le nostre streghe preferite sono ritornare sotto la guida di Cordelia, interpretata ancora una volta da una sempre più immortale Sarah Paulson. Il creatore di AHS tuttavia ci ha già premiato con alcune anticipazioni interessanti che ci parlano proprio del capitoloe di quanto avverrà in futuro. Non si parla della stagione didel prossimo anno, la nona, ma di qualcosa che avverrà in seguito.riporta in vita(e tre!)Le streghe di Cordelia rimarranno a lungo nella storia della saga televisiva firmata Ryan. Fin dal loro debutto sul piccolo schermo internazionale, Cordelia e le sue accolite hanno saputo conquistare il cuore degli ammiratori. Anche per questo, come Murder House, sono state resuscitate in occasione dello scontro ...