American Gods 2: trama e promo della seconda stagione (VIDEO)

ilnotiziangolo

: #AmericanGods 2: trama e promo della seconda stagione (VIDEO) - morganbarraco : #AmericanGods 2: trama e promo della seconda stagione (VIDEO) - smithwinstons : American Gods 2: Ricky Whittle annuncia la data della première - FilmFilmFilmF : American Gods 2: Ricky Whittle annuncia la data della première -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)2 procede la sua corsa verso la, che verrà trasmessa da Starz il prossimo 10 marzo 2018. Appuntamento alle 20 con la doppia premiere, secondo l’orario USA. Otto puntate per il ritorno dello show più acclamato del network, con protagonisti Ricky Whittle nei panni di Shadow Moon e Ian McShane in quelli di Mr Wednesday.vedrà ancora il mondo inginocchiato di fronte al divino, mentre tecnologia e denaro, così come fama e droga, colpiscono sempre più credenti.2 affila le armi per uno scontro fra dei e uominiAbbiamo assistito ad un primo capitolo davvero turbolento ed il ritornoserie Tv non deluderà di certo le aspettative dei telespettatori. Laspingerà infatti divinità e esseri umani verso un nuovo scontro, a causa del punto di crisi appena raggiunto. Mr World progetta la sua vendetta contro chi lo ha ...