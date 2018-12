Amanda Lear | «Ho detto che ero un uomo perché non sapevo cantare»

Domenica In Amanda Lear io un uomo l’ho detto solo per farmi pubblicità : Amanda Lear nello studio di “Domenica In” come sempre ha incantato il pubblico in studio e a casa con la sua intelligenza e ironia. A 79 anni la Lear è ancora in splendida forma e ha parlato a ruota libera del suo passato, di Dalì e sulla sua “ambiguità”. «Questa ambiguità mi ha aiutato tantissimo perché si parlava solo di me – spiega la Lear – Ho fatto tutto io. Per provocazione sono stata io a cavalcare ...

Domenica In Amanda Lear ho detto di essere un uomo per farmi pubblicità : Mara Venier a “Domenica In” ha avuto come ospite Amanda Lear che come sempre ha incantato il pubblico in studio e a casa con la sua intelligenza e ironia. A 79 anni la Lear è ancora in splendida forma e ha parlato a ruota libera del suo passato, di Dalì e sulla sua “ambiguità”. «Questa ambiguità mi ha aiutato tantissimo perché si parlava solo di me – spiega la Lear – Ho fatto tutto io. Per provocazione sono stata io a ...

“Amanda - eri un uomo?” e la risposta della Lear lascia tutti senza parole. A Domenica In si fa chiarezza (una volta per tutte) : Tra i tanti ospiti dell’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha anche ospitato la sempreverde Amanda Lear. L’artista si è resa protagonista di un’intervista a tutto campo nella puntata di Domenica 2 dicembre: ha parlato del suo rapporto con Salvador Dalì, della sua vita privata e anche del suo sesso. Ma la Lear ha fatto parlare anche per il look assai audace con il quale, a 79 anni, si è presentata in studio. Un elegante vestito ...

Amanda Lear - a Domenica In senza filtri sulla sua natura : Tante le voci sulla sua ambiguità che si sono rincorse nel corso degli anni. Un tam tam che, confessa, le ha fatto comodo

Amanda Lear confessa : “Ho detto di essere trans per far parlare di me e ha funzionato” : Ospite di Mara Venier a Domenica In, Amanda Lear ha parlato a ruota libera del suo passato, facendo anche una sorta di “outing” sull’ambiguità che da sempre accompagna il suo personaggio. In splendida forma e con un look audace per i suoi 79 anni, Amanda Lear ha confessato di aver detto una volta di essere transessuale “solo per far parlare di me”: così è sorta la leggenda metropolitana che la ...

Amanda Lear a Domenica In : "Io un uomo? Mi serviva farmi pubblicità". E su Dalì : "Era tirchio!" : Ospite di Mara Venier all'interno della sua fortunata Domenica In, Amanda Lear ha parlato una volta per tutte della sua presunta ambiguità: Questa ambiguità mi ha aiutato tantissimo perché si parlava solo di me - spiega la Lear. Per provocazione sono stata io a cavalcare l’onda, con la mia voce particolare in effetti si poteva credere che io fossi un uomo e ci ho giocato molto. Mi serviva pubblicità e l’abbiamo ottenuta. Ancora oggi ne ...

Amanda Lear/ Video - la battuta a Mara Venier : 'Per Natale ti regalo Amplifon' - Domenica in - - IlSussidiario.net : Amanda Lear si è raccontata a Domenica In: le battute esilaranti da Mara Venier, 'io trans? Inventai tutto per farmi pubblicità'.

Amanda Lear a Domenica In : «Io una trans? Sì - l'ho detto e vi spiego perché» : Amanda Lear non smette mai di stupire e sulla sua ambiguità che ha caratterizzato un lungo periodo della sua carriera, fa una sorta di outing. Tra gli ospiti di Mara Venier , oggi a Domenica IN c'è ...

Domenica In - Amanda Lear parla della sua ambiguità : “L’ambiguità mi ha aiutato tantissimo“, lo ha svelato la showgirl Amanda Lear nel corso della sua intervista a Domenica In di Mara Venier. Per lungo tempo infatti la sessualità della Lear è stata al centro di numerose supposizioni, voci infatti affermavano che precedentemente era un uomo, poi operatosi per cambiare sesso. “Ma da dove nasce questa cosa?”, le ha chiesto Mara Venier: “Da me” ha spiegato, ...

Amanda Lear a Domenica In : «Io una trans? Sì - l'ho detto. Ecco tutta la verità» : Tra gli ospiti di Mara Venier , oggi a Domenica IN c'è Amanda Lear che come sempre ha incantato il pubblico in studio e a casa con la sua intelligenza e ironia. A 79 anni la Lear è ancora in splendida ...

Amanda LEAR/ Video : "Io trans? L'ho detto solo per far parlare di me" - Domenica in - - IlSussidiario.net : AMANDA LEAR si racconta oggi pomeriggio nel salotto di Domenica in. Ospite di Mara Venier, la diva ripercorrerà il suo passato, oltre a...

Amanda Lear è un tornado : Dalì - i ragazzi e la "boutique". Poi svela la verità sul suo sesso : L'ho incontrato a Parigi, prima di conoscermi organizzava spettacoli, ma si era rovinato per fare un programma e quando l'ho incontrato non aveva una lira. A me piacciono i morti di fame, mi piace ...

Amanda Lear è un tornado : Dalì - i ragazzi e la 'boutique'. Poi svela la verità sul suo sesso : L'ho incontrato a Parigi, prima di conoscermi organizzava spettacoli, ma si era rovinato per fare un programma e quando l'ho incontrato non aveva una lira. A me piacciono i morti di fame, mi piace ...

Domenica In - Amanda Lear svela il mistero : "Io trans? Ecco la verità" : Amanda Lear ha finalmente svelato la verità sull'ambiguità che accompagna il suo grandissimo personaggio sin dai tempi in cui era musa dell'artista Salvador Dalì. Ma di che ambiguità stiamo parlando? Ecco svelato da Mara Venier a Domenica In. In splendida forma come sempre, Amanda Lear ha finalmente parlato del suo sesso. Ora, all'età di 79 anni ha chiarito: "Questa ambiguità mi ha aiutato tantissimo perché si parlava solo di me. Ho fatto tutto ...