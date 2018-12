Alzheimer e Parkinson | scoperte le cause della atassia

dilei

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Scoperta fondamentalericerca scientifica italiana: dopo dieci anni di studi i medici dell’università di Torino hanno individuato il difetto genetico responsabile di una rara forma ereditaria diLa sindrome atassica è un un disturbo psico-motorio del sistema nervoso che ha un ruolo determinante in alcune malattie degenerative, come l’e il. Lo studio – pubblicato sull’autorevole rivista Neurobiology of Disease – ha preso in esame il meccanismo di insorgenza e sviluppo di una particolare forma diereditaria chiamata Sca28.I ricercatori sono partiti dall’ipotesi che alcune delle forme più gravi di, come la Sca28, siano di natura ereditaria. L’indagine che ne è seguita si è perciò avvalsa delle più sofisticate e innovative tecniche di biologia molecolare che hanno permesso di individuare in un ...