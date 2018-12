Alta velocità | Di Maio | «Sulla Tav decideremo prima delle Europee»

Alta velocità - arriva l’intesa Italia-Francia : “Pubblicare i bandi oltre la fine del 2018” Fonti del ministero : “Opera è congelata” : Alla vigilia dell’incontro a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e i rappresentanti degli imprenditori favorevoli alla Tav, il ministero dei Trasporti e la società francese incaricata della costruzione del tunnel di base hanno trovato l’accordo. “La Francia condivide il nostro metodo e l’opportunità di una analisi costi-benefici approfondita e finalmente obiettiva sul Tav Torino-Lione“, ha annunciato su Facebook il ...

Train 18 - il primo treno indiano ad Alta velocità : raggiunge 180 km/h : Il famoso Train 18, il primo treno indiano ad alta velocità che collegherà Delhi a Varanasi in otto ore, contro le attuali 12, dovrebbe iniziare a circolare a partire dal 25 dicembre prossimo. Nell'...

Villaggio romano scoperto durante i lavori per l'Alta velocità : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Villaggio romano scoperto ...

La Cina autorizza ferrovia sottomarina ad Alta velocità : Pechino ha recentemente autorizzato un progetto che prevede la costruzione di un tratto ferroviario sottomarino per treni ad alta velocità. Il treno proiettile collegherà Ningbo, una città portuale a ...

Le imprese si alleano per spingere l'Alta velocità : Intanto, il mondo delle imprese resta in fermento sul fronte dell'azione del governo e della manovra: si è mossa Confartigianato si prepara a un'iniziativa a Milano. •

Un treno su due ad Alta velocità in ritardo. Battisti (Fs) chiede a Rfi di intervenire : Un treno su due ad alta velocità delle Ferrovie dello Stato arriva in ritardo di oltre 5 minuti, cioè oltre la soglia entro la quale un treno è considerato puntuale. E la situazione si...

Orario invernale ITALO - aumento dell'offerta a 92 treni Alta velocità al giorno : Grazie all'incremento della flotta ITALO con la progressiva entrata in servizio dei 17 nuovi elettrotreni "EVO" prodotti a Savigliano da Alstom che, in aggiunta ai 25 "AGV 575" realizzati sia nello ...

Inaugurata la linea dell'Alta velocità che collega le città più belle del Marocco

Alta velocità - scontro nel M5s a Torino. Carretto : “In corteo l’8 dicembre con il simbolo del Comune”. Appendino dice no : Al corteo dell’8 dicembre contro l’Alta velocità con il simbolo della città. Sotto la Mole si scatena la bagarre intorno all’ipotesi, fatta deflagrare da un consigliere comunale M5S, Damiano Carretto, che la Città di Torino scenda in piazza mescolando il proprio gonfalone e i propri colori ufficiali alle bandiere del ‘fronte del No’. Una proposta sulla quale Chiara Appendino non è d’accordo: “Non ritengo, oggi, di ...

Marocco : inaugurato il primo treno Alta velocità dell'Africa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 novembre : Da “L’altra Italia” a “Spallata al governo” : i titoli dei giornali brandiscono la “riscossa civile” per rilanciare l’Alta Velocità : Il giornalone unico in piazza a Torino nel nome degli affari L’ammucchiata – Ditirambi e fake news sul Tav di Marco Palombi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Ottusangola. “I cittadini vanno informati a 370 gradi” (Barbara Lezzi, ministra M5S del Sud, L’aria che tira, La7, 10.11). Ma che dico 370! Signore, mi voglio rovinare: a 400 gradi! Assolta, ma colpevole. “Il Fatto c’è ma non è reato” (Repubblica, ...

Stop Alta velocità - consiglio comunale alla Stazione Ferroviaria : Mercoledì 14 novembre alle 18 nei locali della Stazione Ferroviaria di Orte, il Copeo è stato invitato a partecipare al consiglio comunale straordinario sullo Stop dell'Alta Velocità ad Orte. "A ...

Con i soldi della Tav si potrebbe portare l'Alta velocità al Sud - dice Lezzi : Risparmiare sulla Tav e investire quei soldi nel Meridione, per portare anche lì l'Alta Velocità. È la proposta illustrata da Barbara Lezzi in una intervista alla Stampa. "Io resto contraria a questa Alta velocità, non a tutte. Daremo quelle risposte che la piazza si aspetta. Il denaro risparmiato da Tav non verrebbe messo in un cassetto, ma lo investiremmo in ponti, trasporti, ...

Tav - il popolo del "Sì" all'Alta velocità scende in piazza a Torino : «Siamo 30mila» : Grande affluenza in piazza Castello dove sulle note della canzone di Jovanotti 'Io penso positivo' ha avuto inizio la mobilitazione promossa da 'Sì, Torino va avanti'. Secondo...