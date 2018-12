Alpine A110 Sportiva dell’Anno secondo BBC Top Gear

Alpine A110 è la sportiva dell’anno per la rivista BBC TopGear : Alpine A110 ha vinto il premio di “Sports car of the Year” (sportiva dell’Anno) messo in palio dalla rivista inglese BBC TopGear, che abitualmente sceglie di assegnare i suoi titoli scegliendo tra le migliori auto nuove delle varie annate. La motivazione è stata spiegata da Charlie Turner, caporedattore della testata inglese: “Dal look alla guida, l’A110 ci trova tutti unanimi, come poche auto quest’anno. Siamo colpiti dal suo ...

Alpine A110 - torna il capolavoro di Jean Rédelé" : Ferrari, Lamborghini, Pagani, Isotta Fraschini, Lancia: il mondo dell'auto è pieno di marchi leggendari ma accanto a questi mostri sacri un posto di rilevo va riservato obbligatoriamente all'Alpine, la marca che testimonia come con poco, con pochissimo, si ...

Alpine A110 - Terminata la produzione delle Première Edition : La fabbrica di Dieppe della Alpine ha portato a termine la produzione della A110 Première Edition. La versione di lancio, proposta in tiratura limitata di 1.955 esemplari per celebrare l'anno di nascita del marchio transalpino, è andata sold out solo pochi giorni dopo la presentazione: gli ultimi clienti riceveranno il loro esemplare nelle prossime settimane, mentre le linee produttive dello stabilimento dell'Alta Normandia continueranno ad ...

Alpine A110 2018 : prezzo - scheda tecnica - interni - prova - : Non mancano la strumentazione completamente digitale all'ultima moda , ma dagli sfondi un po' in stile videogame, , climatizzatore, infotainment con schermo da 7 pollici , che per la cronaca è ...

Alpine A110 - la prova di GQ : una supercar per (quasi) tutti : Le operazioni nostalgia in generale sono molto rischiose, ancora di più quando si tratta di automobili. Si può avere successo ma è ancora più facile fallire. Ma non è questo il caso, perché la Alpine A110 è una di quelle auto che fanno bene all’umore, a quello di chi guida ma anche a quello dei passanti che girano la testa al suo passaggio e tutto questo senza costare centinaia di migliaia di euro. Non è versatile e nemmeno ...

Alpine - al salone di Parigi la rinascita con la sportiva A110 : Parigi, 3 ott., askanews, - Alpine arriva al salone dell'auto di Parigi con la A110, la macchina che segna la rinascita del marchio. E i clienti di tutta Europa della casa automobilistica francese, ...

Alpine espone la sportiva A110 al Mondial de l'Auto di Parigi : Milano, 3 ott., askanews, - Mentre Alpine espone la A110 giocando in casa al Salone dell'Auto di Parigi, i clienti di tutta Europa stanno ricevendo le consegne delle A110 Première Edition e le ...