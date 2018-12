Allergia alla marijuana: pubblicato il primo caso di asma allergico da fumo passivo

fondazioneserono

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Un bambino di 6 anni ha sviluppato una forma grave diresistente ai trattamenti più comuni. Si è scoperto che aveva un’che veniva fumata in casa dai suoi parenti.Nella letteratura scientifica sono stati riportati casi di, comparsa in soggetti adulti che facevano uso di questa droga. Quello che è stato presentato per la prima volta al congresso del Collegio Americano die Immunologia (American College of Allergy, Asthma & Immunology: ACAAI) è ilnel quale la positività a una prova specifica diha fatto seguito all’esposizionedi tale sostanza. Si è trattato di un bambino che aveva tosse e dispnea che non rispondevano alle cure consuete e, solo raccogliendo informazioni più approfondite, si è scoperto che, poco prima della comparsa dei sintomi, alcuni membri della ...