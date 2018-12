Allarme dei biologi su rischio di estinzione di squali ed altri predatori marini

La curva pericolosa dei tassi Usa che suona l'Allarme recessione : ... ma che addirittura possa tornare ad abbassare il costo del denaro in una fase non troppo lontana, proprio perché nel frattempo l'economia rischia di frenare. Del resto, la grande maggioranza degli ...

La curva pericolosa dei tassi Usa che suona l’Allarme recessione : Il tasso dei Treasury a 2 e 3 anni ha superato quello della scadenza a 5 anni. Non succedeva dal 2007 e in tre occasioni ha preceduto l’arrivo di una fase di recessione economica. L’inversione della curva tra i tassi a 2 e 10 anni non si è ancora verificata: mancano però appena una dozzina di centesimi...

“Ridotta a uno scheletro”. Jane Alexander - l’Allarme dei fan sulle sue condizioni fisiche : Magra, pallida, con le ossa delle clavicole sporgenti e il viso squadrato. Le forme, un lontano ricordo. Il cambiamento fisico di Jane Alexander non è passato inosservato e molti, in rete, hanno chiesto spiegazioni su cosa stesse accadendo. L’ipotesi più forte era quella che l’attrice soffrisse di anoressia, idea rispedita al mittente, sempre via social, dalla Alexander che ha sottolineato come il calo di peso sia stato determinato da una dieta ...

Allarme dei pediatri : sei adolescenti su dieci soffrono di mal di testa. Soprattutto a scuola : Spesso associato con l'andare a scuola e con l'assunzione di farmaci senza controllo medico, il mal di testa è uno dei disturbi maggiormente accusati dagli adolescenti. A dichiarare di soffrirne è il ...

Trapani : la borsa dimenticata sul treno - l'Allarme bomba e il blocco dei treni trapanesi : Una borsa dimenticata da un passeggero sul treno arrivato in stazione a Trapani, e un tranquillo lunedì mattina si è trasformato nel caos più totale. Un altro passeggero, intorno alle 10:30, infatti, ...

L'amministrazione Trump lancia un Allarme sui costi economici dei cambiamenti climatici : L'economia americana è destinata a perdere centinaia di milioni di dollari ogni anno o nel peggiore dei casi il 10% del Pil entro il 2100 per rimediare alle conseguenze del cambiamento climatico. Questa è l'allarmante previsione di un nuovo report reso pubblico venerdì 23 novembre e redatto da 13 tra agenzie e dipartimenti governativi USA tra i quali la Nasa e il Dipartimento dell'Agricoltura. Il rapporto avrebbe dovuto essere reso noto a ...

L'Allarme dei pediatri in Italia : '25mila bimbi all'anno nascono con la sindrome da alcol' : Un'altra di quelle notizie che, senza dubbio, non farà stare tranquilli nessuno, riguarda le nuove nascite nel nostro Paese. Secondo quanto affermato i medici pediatri, ben venticinquemila bambini all'anno nascono con la Fas, meglio nota come la sindrome feto-alcolica, una delle patologie più pericolose per il feto causata dall'eccessivo consumo di alcol in gravidanza. Sul nostro territorio, infatti, secondo quanto riferisce il quotidiano Il ...

Allarme di Bankitalia sul flop dei Btp : 'Investitori in fuga' : 'I rischi per la stab ilità derivanti dall'evoluzione dell'economia mondiale sono in aumento'. La guerra commerciale innescata da Donald Trump 'può avere conseguenze negative sulle condizioni ...

L’Allarme di Bankitalia : “Il calo dei titoli di Stato ha reso le famiglie più povere di 85 miliardi” : Bankitalia evidenzia che la legge di bilancio è basata su stime di crescita sproporzionate, visto che la maggiore crescita rispetto al tendenziale di circa 0,6 punti percentuali, prevista per il 2019, "presuppone moltiplicatori di bilancio piuttosto elevati". Inoltre, l'aumento dello spread "rischia di vanificare l'impulso espansivo atteso dalla politica di bilancio".Continua a leggere

'Spezzatino' Tim - l'Allarme dei sindacati : “Si rischiano 20mila esuberi" : L'operazione che potrebbe portare alla fusione delle reti con OpenFiber metterebbe in bilico le posizioni di migliaia di...

Decreto fiscale - l'Allarme dei Verdi : spiagge demaniali a rischio : ROMA - I Verdi con Angelo Bonelli, lanciano l'allarme: è in atto un 'colpo di mano per privatizzare le spiagge, togliendole dal perimetro del Demanio'. In prospettiva, se dovessero passare gli ...