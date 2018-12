Alitalia | arriva proroga prestito

Alitalia - da commissari e ministero arriva il via libera all'offerta di Ferrovie per l'acquisizione : L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato: "Pronti a partire". L'integrazione dovrebbe realizzarsi nel 2019

Alitalia ancora in bilico : cosa è arrivato sul tavolo dei commissari : Ferrovie dello Stato aveva annunciato martedì la volontà di presentare un'offerta per la compagnia area e ieri il ministro dell'economia Giovanni Tria in audizione alla Camera aveva sottolineato che ...

Alitalia - arriva l'offerta di EasyJet per una compagnia ristrutturata - : La compagnia low cost inglese ha manifestato un interesse "in linea con i termini del processo di vendita avviato dal nuovo Governo"

Alitalia - da cda di Fs arriva il via libera all'offerta : Ferrovie dello Stato compie il primo grande passo sul fronte Alitalia . Il cda dell'azienda ha deciso di presentare l'offerta vincolante per acquisire la compagnia di bandiera italiana. L'offerta ...

Arriva la tassa d'imbarco per salvare Alitalia : Si fa sempre più strada l'ipotesi che quota cento non diventi una riforma strutturale come confermato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria che durante un'audizione in Parlamento aveva definito ...

Alitalia : Siri - interesse per ora arriva dall'Europa : Roma, 24 ott. , AdnKronos, Le manifestazioni di interesse ricevute per Alitalia 'per ora arrivano dall'Europa'. Ad affermarlo a Sky TG24 Economia è il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Armando Siri rispondendo ad una domanda se le manifestazioni di interesse per Alitalia arrivino dall'Europa o da fuori. ...

Alitalia - Siri : "Manifestazioni di interesse arrivano dall'Europa" : Lo ha detto a Sky TG24 Economia il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Armando Siri che ha spiegato il ruolo dello Stato nel nuovo piano sulla ex compagnia di bandiera. "...