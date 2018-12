Alfonso Signorini a CR4 ricorda la malattia e si commuove

Grande Fratello Vip - il fuorionda di Alfonso Signorini a Giulia Salemi fa il giro del web : «È una rompi...» : Alfonso Signorini e il fuorionda al Grande Fratello Vip che ha fatto il giro del web. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Ieri sera, durante la semifinale del reality condotto da Ilary Blasi, è ...

GF Vip - Alfonso Signorini a Giulia Salemi : la gaffe fa il giro del web : Durante la semifinale del Grande Fratello Vip è stata eliminata Giulia Salemi, messa al televoto d’ufficio dal Gf a causa dell’intervento della mamma Fariba nella puntata precedente. Che avrebbe violato il regolamento, rivelandole news provenienti dall’esterno. La mamma della modella è colpevole di aver parlato in persiano con la figlia nella scorsa puntata e di averle lanciato più volte messaggi che riguardano l’esterno ...

Grande Fratello Vip 3 - Alfonso Signorini su Francesco Monte e Giulia Salemi : "Il problema nella coppia è lui" : Ma Francesco Monte non era il preferito di Alfonso Signorini? Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 3 che ha visto l'eliminazione di Lory Del Santo e la sconfitta al televoto di Giulia Salemi da parte del modello Stefano Sala, il giornalista Alfonso Signorini se l'è presa con il duo formato dalla modella italo-palestinese e Francesco Monte."Perché facciamo fatica a crederci?", ha chiesto il direttore di Chi. La Salemi ha ...

Alfonso Signorini chiarisce la questione Francesco Monte a Striscia : Striscia, Alfonso Signorini: l’ultima rivelazione su Francesco Monte E’ appena finita una nuova puntata del tg satirico ideato da Antonio Ricci, Striscia La Notizia. E stasera Iacchetti e Greggio hanno mostrato ai telespettatori il servizio in cui l’inviato Valerio Staffelli ha intervistato nientepopodimeno che il direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini. In questa circostanza Staffelli, dopo averlo fatto giocare a ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte raccomandato? Alfonso Signorini : «Non lo conosco e non mi piace - ha le gambe a X» : Da circa una settimana 'Striscia la notizia' prende in giro Alfonso Signorini, opinionista del GF . L'accusa è quella di avere un occhio di riguardo, durante il Grande Fratello Vip, programma seguito ...

GF Vip - Alfonso Signorini stronca le coppie di quest'anno : 'Tutto farlocco - non c'è amore' : Alfonso Signorini la pensa esattamente come la maggior parte dei telespettatori: al Grande Fratello VIP 3 non c'è nessuna vera coppia. L'opinionista del reality, intervistato da Piero Chiambretti a "CR4-La Repubblica delle Donne", ha etichettato come farlocchi tutti gli amori che sono nati in questa edizione; secondo il direttore di "Chi", la vicinanza tra Francesco Monte e Giulia Salemi non può essere minimamente paragonata alla passione che è ...

Grande Fratello Vip 3 - Francesco Monte raccomandato? Alfonso Signorini si difende dalle accuse di Striscia la notizia : Ospite fisso di #CR4 - La Repubblica delle Donne è il giornalista e direttore di Chi Alfonso Signorini, che ieri si è difeso una volta per tutte dalle accuse di favorire Francesco Monte, concorrente del Grande Fratello Vip 3.Ha dichiarato Signorini: Mi faccio una risata davanti a tutto questo. Non conosco Francesco, non l’ho mai visto prima. Anche quando stava con Cecilia non ho mai avuto contatti con lui. Piero Chiambretti gli ha chiesto ...