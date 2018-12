Alfa Romeo Stelvio ibrido | a Cassino sarà il primo nuovo modello ad essere prodotto

Nord America - Fca +17% a novembre - Alfa Romeo vola a +36% : Il mercato statunitense resta ricco di notizie positive per Fca, che a novembre registra una sfilza di numeri lusinghieri. A livello di gruppo, Fca ha visto le vendite crescere del 17%, superando le 180.000 immatricolazioni complessive. Il dato è molto positivo anche alla luce di quanto fatto registrare dagli altri due colossi Americani. General Motors, che sta avviando tagli draconiani alla sua capacità produttiva, a novembre è riuscita a ...

Alfa Romeo : il nuovo SUV compatto sarà basato sulla piattaforma Jeep : L’inedito C-SUV della Casa del Biscione sarà realzizato nello stebilimento di Pomigliano Alfa Romeo produrrà il suo inedito e primo SUV di segmento “C” nello stabilimento FCA di Pomigliano d’Arco, sfruttando le sinergie con il crossover Jeep Compass. Il nuovo “baby” SUV di Alfa Romeo – immagnato in questo rendering apparso in rete – sarà infatti realizzato sulla base dell’attuale Compass e con quest’ultima condividerà anche ...

Alfa Romeo : i segreti della Driving Academy svelati nel VIDEO The Experience : Il filmato dedicato all’Accademia di Guida Alfa Romeo racconta i segreti della dinamica di guida delle vetture del Biscione La Casa del Biscione ha diramato in rete il VIDEO ufficiale battezzato “The Experience“ che ci mostra segreti della Driving Academy di Alfa Romeo. In questo VIDEO viene inoltre sottolineata una collaborazione storica, ovvero quella fra Pirelli e Alfa Romeo che si arricchisce di un nuovo capitolo. Pirelli è stato ...

Alfa Romeo 4C : ecco un esemplare trasformato in Lancia Stratos Gruppo 4 :

Alfa Romeo - la produzione del nuovo suv compatto è prevista a Pomigliano d'Arco : Un suv compatto Alfa Romeo sarà prodotto nello stabilimento di Pomigliano d'Arco. Questa è la notizia che riguarda gli alfisti, appena data dall'ad di Fca Mike Manley e il capo delle attività europee Pietro Gorlier in un incontro di questa mattina con i sindacati. C'era da fare luce sull'impegno di Fca nel portare novità di produzione negli stabilimenti italiani, così Manley ha reso noto cosa si produrrà, quando e in quale stabilimento, ...

Gruppo FCA - La Suv compatta Alfa Romeo assegnata a Pomigliano : Tredici nuovi modelli o restyling di modelli esistenti e nuove motorizzazioni con impiego di tecnologia ibrida o elettrica. questo il piano del Gruppo FCA per l'Italia per il triennio 2019-2021, illustrato ai sindacati dal nuovo numero uno dell'area Emea, Pietro Gorlier. Degli 8,5 miliardi di investimenti destinati all'intera regione Emea, cinque saranno destinati all'Italia. Le prime parole di Gorlier. "L'Italia resta al centro del piano ...

Rubarono Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet iscritta alla Mille Miglia - arrestati : Si tratta di un'Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet, Touring Superleggera, con targa olandese, rubata fuori da un albergo il 13 maggio. Vettura dal valore superiore al milione di euro di proprietà ...

Furto dell’Alfa Romeo iscritta alla Mille Miglia : recuperata la 6C da un milione di dollari [FOTO] : La vettura è stata rubata prima che potesse partecipare all’edizione 2018 della storica corsa Una preziosa Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet Touring Superleggera del 1942, del valore di circa un milione di dollari, era stata rubata lo scorso maggio a Brescia, poco prima che la vettura potesse partecipare alla Mille Miglia. La costosa vettura era stata trafugata mentre si trovava su un rimorchio all’esterno dell’hotel ...

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2018 in DIRETTA : 27 novembre. Raikkonen debutta con l’Alfa Romeo-Sauber - si provano le Pirelli 2019 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test ad Abu Dhabi del Circus della Formula Uno. Sul tracciato di Yas Marina i team si ritroveranno per provare le gomme Pirelli 2019 e, nello stesso tempo, consentire ai piloti di girare con alcuni componenti funzionali alle vetture dell’anno prossimo. La Mercedes si affiderà in questo day-1 al finlandese Valtteri Bottas, reduce da un’annata negativa nella quale la ...

Pirelli e Alfa Romeo per l’Accademia di Guida : Fra le curve del circuito di prova FCA a Balocco, Pirelli è stata partner tecnico dell’evento “Accademia di Guida Alfa Romeo” che racconta i segreti della dinamica di Guida delle vetture del Biscione. Prove in pista e approfondimenti tecnici (dalle sospensioni ai pneumatici) hanno permesso di capire cosa ha consentito alla nuova generazione di Alfa […] L'articolo Pirelli e Alfa Romeo per l’Accademia di Guida sembra essere il primo ...

Alfa Romeo svela i segreti della dinamica di guida delle sue auto : svelati per la prima volta i segreti della rinomata dinamica di guida Alfa Romeo con un evento originale tra workshop...

Alfa Romeo svela i segreti della sua dinamica di guida :

