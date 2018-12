Alessio Orsingher | età | altezza | peso | il marito Pierluigi Diaco

caffeinamagazine

: #tagadala7 @tagadala7 '..viene a Tagada e pensa che qui ci si parla sopra..', bravo Alessio Orsingher ha la stessa… - TrueInfoFlow : #tagadala7 @tagadala7 '..viene a Tagada e pensa che qui ci si parla sopra..', bravo Alessio Orsingher ha la stessa… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) I telespettatori de La7 sono abituati a vederlo ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, durante ”Tagadà”, il programma televisivo condotto da condotto da Tiziana Panella che va in onda sulla rete di proprietà del gruppo Cairo Communication dall’ottobre del 2015. All’appuntamento quotidiano che spazia tra approfondimento, storie di attualità, cronaca e costume è immancabile il volto e la professionalità di, giornalista con un passato da pallavolista.Biondo, occhi azzurri e un grandissimo amore per la professione giornalistica,è noto alle cronache rosa per essere convolato a nozze con un collega. Proprio così. Dopo due anni di fidanzamento, il 16 novembre del 2017e il collegasi sono detti ”sì”. La coppia ha scelto una chiesa sconsacrata per unirsi in matrimonio con pochi amici e parenti. ...