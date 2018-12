Al via la fase di beta testing privata di Android 9 Pie su Xiaomi Mi A1 E | sorpresa | c’è

Garanzia Giovani - Palmeri : 'via alla seconda fase - pronti 221 milioni' : NAPOLI " "La seconda fase di Garanzia Giovani partirà con un investimento di 221 milioni di euro. Abbiamo previsto nuove misure che riguarderanno i Giovani Neet e anche le famiglie Rei. Una misura in ...

Al via fase cruciale per Brexit - domenica il vertice a Bruxelles : ... come dimostra l'ennesimo acceso dibattito alla Camera dei Comuni in cui le è stato fatto pesare anche il fatto di aver messo a punto in un incontro con Juncker la dichiarazione politica che andrà ...

Nella zona industriale un impianto che trasforma il rifiuto in biometano e compost : al via la fase autorizzatoria : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Al via la seconda fase dello Shopping Festival di GearBest - pioggia di coupon da un miliardo : Prende il via domani la seconda fase dell'evento di GearBest dedicato allo Shopping Festival, con una nuova ondata di coupon, sconti e iniziative speciali. L'articolo Al via la seconda fase dello Shopping Festival di GearBest, pioggia di coupon da un miliardo proviene da TuttoAndroid.

Diretta X-Factor : stasera al via la fase del live : X-Factor prende il via con la sua fase del live. Da stasera i 12 concorrenti si sfideranno a colpi di musica, per conquistarsi la finale del talent, che come succede da svariati anni, si svolgera' al Mediolanum Forum di Assago MI. I quattro giudici Mara Maionchi [VIDEO], Manuel Agnelli, Fedez e la new entry Lodo Guenzi sono pronti a schierare le proprie squadre e come da tradizione l'occhio è puntato sui brani che i ragazzi dovranno cantare. ...

Inbox by Gmail v1.78 si avvia alla fase terminale e rimuove l’opzione per disabilitare le notifiche di Gmail : A pochi mesi dall'inevitabile cessazione di Inbox by Gmail, l'ultimo aggiornamento rivela alcuni dei preparativi per il passaggio a Gmail che includono la rimozione dell'opzione per il blocco delle notifiche di Gmail e un paio di messaggi che verranno mostrati agli utenti per indirizzarli verso le altre app Google. L'articolo Inbox by Gmail v1.78 si avvia alla fase terminale e rimuove l’opzione per disabilitare le notifiche di Gmail ...

Pallanuoto - al via la seconda fase di Champions League : sedici le squadre divise in due gironi : Si comincia nella giornata di oggi, le sedici squadre scenderanno in vasca nella prima giornata degli ottavi di finale, che si concluderanno il 15 maggio Mercoledì 17 ottobre prende il via la seconda fase della Champions League. divise in due gironi, le dodici squadre che hanno ricevuto la Wild Card, più le quattro che hanno affrontato i gironi eliminatori, scenderanno in vasca nella prima giornata degli ottavi di finale, che si ...

Milan-Juventus - al via da oggi la prima fase di vendita dei biglietti : In vendita i biglietti in vista di Milan-Juventus, in programma domenica 11 novembre alle ore 20.30 L'articolo Milan-Juventus, al via da oggi la prima fase di vendita dei biglietti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali Femminili 2018 : domani al via la terza fase - le parole di capitan Chirichella : C'è ovviamente un po' di tensione, però sicuramente è maggiore la voglia di scendere in campo e confrontarci con le migliori squadre al mondo. Tra allenamenti e studio delle avversarie ci stiamo ...

Mondiali femminili Volley 2018 – Al via la 3ª fase - Italia nel gruppo G : date e orari delle partite delle azzurre : Italia sorteggiata nel gruppo G nella terza fase dei Mondiali femminili di Volley 2018: ecco date e orari delle partite delle azzurre La nazionale Italiana femminile nella terza fase del Mondiale (a sei squadre) è stata inserita nella pool G con Serbia e Giappone. L’altro raggruppamento (Pool H) è composto da Olanda, Stati Uniti e Cina. La terza fase si disputerà a Nagoya dal 14 al 16 ottobre. Le ragazze di Mazzanti scenderanno in campo ...

Basket - Europe Cup 2018-2019 : Sassari archivia la pratica Benfica e accede alla fase a gironi : Si è concluso poco fa il ritorno del preliminare di Europe Cup 2018-2019 tra Benfica e Sassari. La squadra italiana partiva con il grande margine acquisito grazie alla vittoria dell’andata al PalaSerradimigni 100-66. Come preannunciato, coach Vincenzo Esposito ha fatto ruotare il roster dando spazio anche a cestiti poco utilizzati sinora. Il risultato non è cambiato visto che è arrivata la vittoria anche in quel di Lisbona con il risultato ...