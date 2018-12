optimaitalia

: Al termine i problemi Eolo? L’AD Spada difende la bontà del servizio e parla di investimenti - OptiMagazine : Al termine i problemi Eolo? L’AD Spada difende la bontà del servizio e parla di investimenti - AmataSalvo : @identit12 @ValentinaMeis @Rinaldi_euro Hai problemi di memoria a breve termine. Ti allego il tweet iniziale di V… - NardellaIt : RT @babiletta75: @matteorenzi E quando mai non e' stato un montato? Il problema e' che noi italiani abbiamo problemi di memoria a breve ter… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)Lucaè tornato in libertà dopo gli arresti domiciliari e sa bene che ida affrontare saranno non pochi. L'amministratore delegato della società, lo ricordiamo, è sotto inchiesta per truffa ai danni dello Stato e furto di radiofrequenze non autorizzate. Dopo l'accusa su cui sta indagando la magistratura, sarà suo il compito di riconquistare la fiducia dei clienti, investiti nell'ultimo periodo pure da un numero di disservizi non trascurabili.In una conferenza stampa di scena ieri 4 dicembre, Lucaha prima di tutto accusato Davide Rota, legale rappresentante di Linkem, di aver scorrettamente segnalato propriocon una denuncia con dei capi di accusa totalmente falsi. Proprioafferma che non è possibile rubare una frequenza radio in quanto impulso elettrico che viene trasmesso all'interno di uno spettro elettromagnetico. Quest'ultimo è gestito ...