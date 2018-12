Airola | addio ad Agostino suicida a 23 anni | il ricordo degli amici | ' Mi manchi tanto'

Blastingnews

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)Falzarano era un ragazzo di ventitréche viveva ad, piccolo centro abitato in provincia di Benevento, dove trascorreva le sue giornate lavorando come operaio presso un vivaio della zona, l'azienda 'Vivai Cecere' di contrada Padula di. Il giovane, figlio di Giorgio, docente di musica, nella mattinata di lunedì 3 dicembre, ha deciso di togliersi la vita e lo ha fatto proprio nel posto che frequentava quotidianamente per guadagnarsi da vivere.La vicenda A rinvenire il corpo senza vita del ragazzo è stato il suo datore di lavoro, un uomo di circa 70di età, titolare dell'azienda di vivai. Il proprietario della ditta ha immediatamente dato l'allarme e avvertito i primi soccorsi. Il ventitreenne è stato trovato legato ad una corda penzolante da una trave. Sul posto sono giunti gli operatori del personale medico-sanitario del 118, ma - purtroppo - ormai per ...