Agenzia spaziale | Fioramonti | ' Mi preoccupa la ' rottura' da parte degli scienziati'

Agenzia spaziale - slitta a marzo decisione del Tar sul ricorso di Battiston. Nuovo presidente Asi : scienziati contro governo : Tutto rinviato al 19 marzo. Bisognerà aspettare ancora quattro mesi per conoscere la decisione del Tar del Lazio sul ricorso presentato dall’ex presidente dell’Asi Roberto Battiston contro la sua estromissione dall’Agenzia spaziale italiana il 6 novembre dopo il decreto di revoca firmato dal ministro dell’Istruzione Bussetti. Nell’odierna udienza del tribunale amministrativo regionale, Battiston ha deciso di ...

'Uman in Space' all'Istituto Comprensivo del Tronto e Valfluvione con l'ESA - Agenzia spaziale Europea : ... quali la Competenza Digitale, lo Spirito di Iniziativa e Imprenditorialità, l'Imparare a Imparare, le Competenze Sociali e Civiche, la Competenza matematica e competenze di base in scienza e ...

Agenzia spaziale Europea : compie 25 anni il programma di telecomunicazioni : Il programma delle telecomunicazioni dell’Agenzia Spaziale Europea Artes (Advanced Research on Telecommunication Satellite Systems) compie 25 anni e guarda al futuro, puntando a internet veloce via satellite e alle telecomunicazioni laser, per l’invio di informazioni tramite segnali ottici (più veloci e più sicuri) Creato nel 1993, il programma Artes è nato in un periodo di grande trasformazione nel settore Spaziale. La sfida ...

L'Agenzia spaziale russa non crede che l'uomo sia stato sulla Luna - faranno una missione : Il capo delL'agenzia spaziale nazionale della Russia ha proposto una nuova missione sulla Luna, proprio per verificare se gli sbarchi delle missioni Apollo americane sono o meno avvenute realmente. Dmitry Rogozin, direttore delL'agenzia, ha così risposto a una domanda che gli è stata posta dal presidente della Moldavia Igor Dodon, mettendo dunque in dubbio le missioni della Nasa. I russi mettono in dubbio le missioni Apollo Sembrava stessero ...

Spazio - il capo dell’Agenzia spaziale Russa annuncia una missione sulla Luna e scherza : “così scopriremo se gli americani ci sono andati davvero” : Una missione Russa sulla Luna per “verificare” che gli Usa ci siano stati veramente. E’ quanto ha detto Dmitry Rogozin, capo dell’agenzia spaziale Russa Roscosmos, scherzando con il presidente moldavo Igor Dodon, che gli ha chiesto se riteneva che la NASA fosse atterrata realmente sul satellite terrestre. Le cospirazioni sulle missioni Lunari della NASA sono d’altra parte comuni in Russia. Rogozin, ...

Cosa pensa di Dio e degli extraterrestri Piero Benvenuti - l'uomo alla guida dell'Agenzia Spaziale : Piero Benvenuti è stato nominato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commissario dell'Agenzia Spaziale italiana, dopo la revoca dalla presidenza, lo scorso 6 novembre, di Roberto Battiston. Benvenuti ha 69 anni ed è professore ordinario al dipartimento di Astronomia dell'università di Padova. Nel corso della sua carriera, oltre a dedicarsi all'insegnamento universitario ha ricoperto ...

Agenzia spaziale - Benvenuti : "Lavorerò per rafforzare il ruolo nell'Esa" : "Lavorerò a rafforzare il ruolo dell'Italia nell'Agenzia spaziale Europea". Lo ha spiegato all'Agi l'astrofisico Piero Benvenuti, nominato Commissario dell'Agenzia spaziale Italiana dal ministro dell'Istruzione e della Ricerca Marco Bussetti. "Per onestà intellettuale - ha spiegato - devo dire che non conosco molto bene le problematiche. Dovrò essere aggiornato. Ma ...

Il governo ha nominato l'astrofisico Piero Benvenuti commissario straordinario dell'Agenzia spaziale Italiana : Benvenuti è cattolico e in queste ore sta circolando un'intervista che diede nel 2009 e in cui spiegava che la scienza dovrebbe «accettare il dialogo» con la teologia, «nel rispetto reciproco delle ...

Il governo ha nominato l’astrofisico Piero Benvenuti commissario straordinario dell’Agenzia spaziale Italiana : Il governo ha nominato il commissario straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI): è l’astrofisico Piero Benvenuti, che ha 72 anni e ha insegnato per molto tempo all’Università di Padova. Il governo ha anche nominato come sub-commissario l’avvocato Giovanni Cinque, esperto di

