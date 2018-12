tuttosport

: ?? Ag. Rugani: «A breve il nuovo contratto con la Juve» ?? Davide Torchia, il procuratore del difensore, rivela: «La… - JuventusNewsUN : ?? Ag. Rugani: «A breve il nuovo contratto con la Juve» ?? Davide Torchia, il procuratore del difensore, rivela: «La… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) TORINO - C'era stato lo sfogo del padre, Ubaldo, stufo di vedere il figlio in panchina con lantus . D'altronde fin quiha giocato 180' in 12 giornate di campionato, davvero poco per chi ...