Afghanistan | il piccolo Murtaza scappa a causa della guerra | il disperato appello a Messi

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Circa tre anni fa balzò agli onoricronaca ilafghano che giocava a pallone indossando una maglia diAlbiceleste molto artigianale, realizzata con una busta di plastica. CosìAhmadi riuscì a colpire media, tifosi, e la stessa Pulce, che poi fece contattare il bambino per poi fargli recapitare una maglia dell’Argentina, una del Barcellona e un pallone, tutto rigorosamente autografato dal 10 blaugrana. Il sogno poi diventò realtà quando nel dicembre del 2016riuscì a scendere in campo con, impegnato in un’amichevole in Qatar. Oggi torna a far parlare di sé per un evento terribile: infatti, apresenza dei talebani a Jaghori, molti hanno dovuto lasciare le loro abitazioni e così anche, adesso rifugiato a Kabul. Qui è stato intercettato dall’agenzia di stampa spagnola EFE e ha detto: ...