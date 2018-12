Afghanistan | abusi contro le giocatrici della nazionale | richiesta l’indagine

calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Il presidente dell’, Ashraf Ghani, si è detto “scioccato” dalle accuse di violenze sessualiladi calcio femminile e ha chiesto alla magistratura del Paese di indagare su questa vicenda. Sabato la Fifa aveva annunciato che stava esaminando queste accuse, svelate il giorno precedente in un articolo sul quotidiano britannico Guardian. L’ex capitanoKhalida Popal, fuggita dal Paese nel 2016, aveva dichiarato di aver raccolto testimonianze di molestie sessuali, minacce di morte e stupri, che sarebbero avvenuti in particolare nella sedeAff, la federcalcio afgana, oltre che in occasione di un raduno in Giordania. “È scioccante per tutti gli afgani. Ogni forma di condotta scorrettaatleti, uomini o donne, è inaccettabile. Non tollero alcuna violenza sessuale“, ha tuonato Ghani in un comunicato. ...