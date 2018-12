Adriano Celentano Il graphic novel animato Adrian il prossimo mese su Canale 5

Caterina Balivo - Marina Suma si confessa su Jerry Calà e Adriano Celentano : Caterina Balivo ospita Marina Suma a Vieni da Me, dopo l’intervista inaspettata a Massimo Ciavarro. L’attrice, 59 anni compiuti lo scorso 4 novembre, ha raccontato finalmente la verità sul suo rapporto con Jerry Calà con cui ha lavorato più volte. E ha chiarito una volta per tutte cosa è successo tra loro, o meglio cosa non è successo: Non ho mai avuto una storia con lui. C’è stato il corteggiamento classico, nulla di che Tra ...

X Factor - Adriano Celentano difende Asia Argento e attacca Sky. Mara Maionchi : "Di str*nzate - ne diciamo tutti..." : Asia Argento, per sua stessa ammissione sui social network, ha definitivamente ingoiato il rospo dell'esclusione dalla dodicesima edizione di X Factor, causata dallo scandalo legato all'attore statunitense Jimmy Bennett, grazie ad Adriano Celentano.Il Molleggiato, infatti, ha preso le parti dell'attrice e regista romana (che ha dovuto lasciare la propria poltrona di giudice a Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale), sferrando un bell'attacco a ...

Adriano Celentano parla di Asia Argento : “Alle spalle di X Factor si nasconde un mostro dal falso moralismo” : Con l’allontanamento di Asia Argento da X Factor e la sostituzione con Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale dopo le accuse di Jimmy Bennett, sono arrivati tanti pareri a riguardo e oggi sono le parole di Adriano Celentano a rimbalzare sui social. Adriano Celentano parla di Asia Argento e la difende, dichiarando: “Peccato. Perché X Factor è un bel programma, intelligente e fatto bene, soprattutto grazie al prezioso apporto dei magnifici quattro, mi ...

Adriano Celentano contro X Factor sull’esclusione di Asia Argento : Adriano Celentano dice la sua opinione sul caso Asia Argento e attacca X-Factor. Il cantante si schiera con l’Argento che è esclusa dai giudici del programma dopo le accuse di Jimmy Bennett. E lo fa pubblicamente. Asia Argento non può che ringraziare, anche lei sui social, per le parole spese nei suoi confronti. «XFactor è un bel programma, intelligente e fatto bene, soprattutto grazie al prezioso apporto dei magnifici quattro, mi ...

Adriano Celentano difende Asia Argento e critica X Factor : “Una così bella non è il tipo da violentare qualcuno - non doveva essere esclusa” : “Può una, bella come te, violentare qualcuno che poi, casualmente, questo qualcuno è anche un uomo? No, non può perché io ti conosco Asia. Se c’è qualcuno, davvero capace di violentare non sei tu, ma quei tizi che si incipriano la faccia per coprire lo sporco che hanno dentro”. A dirlo è Adriano Celentano che, in una lettera inviata alle agenzie di stampa l’esclusione di Asia Argento da X Factor dopo le accuse di Jimmy ...