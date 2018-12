Aborto | pillola del giorno dopo in day hospital | dal 2019 si può fare anche in Lombardia

Aborto - caramelle con volantini pro-Pillola davanti scuola/ Bufera contro le femministe di "Non una di meno" - IlSussidiario.net : Verona, nuova Bufera sull' Aborto : gruppo di femministe 'Non una di meno' distribuisce caramelle con volantini pro-Pillola del giorno dopo e Legge 194

Mentre negli USA la pillola arriva a casa - a Milano arriva la mozione anti-Aborto : Mentre a Roma, Milano e Verona arrivano le mozioni anti-aborto, negli Stati Uniti le donne ricevono la pillola per abortire direttamente per posta. In Italia sono giorni convulsi. A Verona, Roma e Milano sono arrivate le mozioni anti-aborto. La città di Giulietta (corri ragazza, corri!) è stata la prima a vederla approvata: Verona è stata dichiarata “città della vita” e sostiene le associazioni cattoliche contrarie all’aborto. È stata poi la ...