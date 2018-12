Abbuffate di Natale | ecco cosa succede al nostro corpo

gqitalia

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)La cena con i colleghi di lavoro. Quella con i compagni della palestra. Il pranzo gourmet con il cliente. La pizzata con i compagni delle superiori, la raviolata con i vicini di casa, la serata con il gruppo degli amici dello zampone. E poi via verso la cena della Vigilia, il pranzo di, quello di Santo Stefano, il cenone di Capodanno e compagnia bella. Con le festività in arrivo, si sa, ogni tentativo di mantenere un’alimentazione corretta e bilanciata rischia di essere rimandato all’anno nuovo con buona pace dei consigli di dietologi, personal trainer & co. Già, ma qual è il reale effetto di questesulorganismo? Il magazine Time ha provato a chiederlo agli esperti del Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, ottenendo qualche consiglio per affrontare al meglio i periodi dell’anno particolarmente calorici.Nell’immediato, ...