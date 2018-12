A Torino non c' erano soltanto le imprese | ma il cuore del Paese che non vuole il declino

Mafia nigeriana a Torino - il procuratore Spataro contro Salvini : “Non danneggi le indagini” : Il procuratore capo di Torino, Armando Spataro, ha tuonato contro il vicepremier, Matteo Salvini, che questa mattina aveva annunciato trionfante su Twitter l'arresto di 15 mafiosi nigeriani nella città piemontese: "Ci si augura che il ministro dell'Interno eviti comunicazioni simili o voglia quanto meno informarsi sulla relativa tempistica per evitare rischi di danni alle indagini in corso".Continua a leggere

Uber taxi sbarca a Torino - ma i tassisti frenano : “Nessuno aderirà. Offriamo servizio pubblico non siamo mercato” : “Dopo il loro comportamento iniziale non sono attendibili, non ci sarà sviluppo, nessuno dei colleghi aderisce – così Otto Naldi, uno dei tassisti torinesi, in merito al lancio di Uber taxi a Torino -. Non siamo stati informati ufficialmente e non siamo d’accordo perché dopo il comportamento iniziale hanno cercato una mediazione ma non è così che si fa. Usiamo quotidianamente We taxi, app simile, ci troviamo bene. Torino ...

Torino : i ragazzi down cacciati dal ristorante sono persone - non cose. Ed è ora di capirlo : Un genitore di un ragazzo disabile è costretto a sperimentare come pochi al mondo la tolleranza. Un genitore di un bambino disabile si confronta quotidianamente con la superficialità di chi guarda al proprio figlio con diffidenza o curiosità. Un genitore di un adulto disabile vive nella consapevolezza che solo lui può garantire al figlio la tenerezza che, come tutti i cosiddetti normali, ha diritto di avere. Poi c’è la società, il resto della ...

Calcio - Serie A : i risultati del pomeriggio (2 dicembre). Torino-Genoa 2-1 - Cagliari-Frosinone 1-1 - Sassuolo-Udinese 0-0 : Nel pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la 14^ giornata della Serie A 2018-2019 di Calcio, turno che ha già offerto la netta vittoria della Juventus a Firenze e il successo del Milan nel lunch match contro il Parma. In attesa dei posticipi Roma-Inter e Atalanta-Napoli, la domenica pomeriggio ha offerto degli scontri di metà classifica e delle sfide per la zona retrocessione. Il Torino ha sconfitto il Genoa per 2-1 e si è portato ...

L'ospedale di Torino invita CR7 - lui non risponde : 'Ma lo aspettiamo' : L'occasione? Il IX raduno dei Babbi Natale a sostegno delle iniziative della struttura torinese, una tradizione delL'ospedale che già in passato ha ospitato tanti personaggi vicini al mondo del ...

Torino - Djidji : 'Non facciamo gli errori commessi col Cagliari' : Koffi Djidji, difensore del Torino, è intervenuto prima del match contro il Genoa. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: 'Non sarà una partita facile, il Genoa è una buona squadra con degli ottimi giocatori. Non dobbiamo sbagliare come contro il Cagliari. Giochiamo in casa e cercheremo di fare una buona partita. ...

Ragazzi down cacciati da una pizzeria di Torino : “Non sappiamo come gestirli” : La denuncia su Facebook di una mamma di Torino dopo che suo figlio e altri tre amichetti sono stati cacciati da una pizzeria perché "non erano in grado di gestirli": "Questa cosa in tanti anni non mi era mai successa e ci ha provocato un'amarezza incredibile".Continua a leggere