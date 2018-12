A Ied Roma dialogo con Oscar Farinetti

Decreto Sicurezza - anche Roma si mette di traverso. Sì Pd-M5s a mozione che chIede confronto con Viminale : anche la Roma pentastellata si mette di traverso al Decreto Sicurezza di Matteo Salvini. Con il M5S che esce spaccato, nonostante la mozione arrivata in Consiglio in una versione “edulcorata”. Ha un forte significato politico il documento approvato in Aula Giulio Cesare con 28 voti favorevoli e 3 contrari. Il testo, infatti, impegna la sindaca Virginia Raggi “a chiedere al Ministro dell’Interno e al Governo di aprire un confronto ...

A Ied Roma Oscar Farinetti in dialogo con Nerina Di Nunzio : Mercoledì 5 dicembre il fondatore di Eataly presenta al pubblico il suo libro “Quasi”, nell’ambito di un incontro dedicato al Master in Food Design Project Experience di IED Roma Roma – La storia di ogni essere umano, dalla preistoria ai giorni nostri, è un viaggio. Un percorso intenso, fatto di esperienze, incontri, relazioni. Sentimenti, positivi e negativi, che connotano il cammino di ognuno, nella vita privata come nel ...

Ied for Malta : il 29 novembre a Roma : Roma – Malta Tourism Authority (MTA) e Istituto Europeo di Design (IED) presentano ufficialmente l’esito del progetto IED for Malta. L’appuntamento è per giovedì 29 novembre 2018 quando saranno svelati i risultati di un intenso percorso che ha portato alcuni tra i migliori studenti ed ex studenti di IED a Malta per una proficua raccolta iconografica volta a reinterpretare alcuni dei più famosi simboli rappresentanti Malta e la sua ...

Malta diventa arte nelle opere in mostra allo Ied di Roma : Due Paesi, Italia e Malta, che hanno avuto molti contrasti e dissapori negli ultimi tempi, si vedono uniti attraverso l'arte allo IED. L'Istituto Europeo di Design metterà in mostra i risultati del progetto "IED for Malta", a Roma, giovedì 29 novembre nell'aula magna dell'Istituto.Il progetto era rivolto ad alcuni dei migliori studenti dello IED, inviati a Malta per raccoglierne e raccontarne lo spirito attraverso una proficua ...

"Fece il saluto romano". Pm chIede il rito immediato per consigliere di Verona Andrea Bacciga : Il pubblico ministero di Verona ha chiesto il giudizio immediato per il consigliere comunale scaligero Andrea Bacciga, facente parte della maggioranza di centrodestra, in riferimento al saluto romano fatto durante il consiglio comunale del 26 luglio scorso rivolto alle attiviste di "Non una di meno" presenti in aula per difendere l'aborto libero e gratuito previsto dalla legge 194.A Bacciga viene dunque contestata la violazione della legge ...

'Ex Province verso il dissesto' - l'assessore Grasso chIede l'aiuto di Roma : Approfondimenti Alta tensione Governo-Anci sulle periferie: dalla Sicilia allarme anche per le ex Province 21 settembre 2018 'Ho inviato una lettera al ministro Salvini per chiedere al Governo e al ...

Roma - il ds Monchi chIede pazienza : “Progetto che ha bisogno di tempo per maturare” : “A livello di motivazioni, la Roma c’è al 100%. L’anno scorso è stato magnifico, quest’anno abbiamo fatto molti cambiamenti e ci è servito del tempo per trovare la strada giusta. Ora siamo più vicini a quello che vogliamo. La squadra si conosce meglio e stiamo raggiungendo un buon livello“. Così il ds giallorosso Monchi alla vigilia dell’impegno della squadra di Di Francesco in Champions League ...

Roma : sesso sul bus Atac 280 - denunciati a pIede libero per atti osceni : Un ragazzo Romano di 17 anni e una ragazza sarda di 28 anni, sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro, chiamati dall'...

Milan - Higuain a Roma per chIedere lo sconto di pena : Gonzalo Higuain è arrivato a Roma insieme ai legali del Milan per perorare la sua causa dinnanzi la Corte d'Appello Federale in relazione alla squalifica subita dopo l'espulsione contro la Juve . La ...

Ue boccia Manovra Roma - chIede procedura : 12.02 "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. E' quindi giustificata l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito", in Italia. Lo scrive la Commissione Ue nel suo rapporto sulla Manovra dell'Italia.

Roma chIede aiuto per gestire gli sgomberi : Sgomberati prima dal Baobab e poi di nuovo da piazzale Spadolini. I migranti senza dimora che vivono nella Capitale sono ancora in cerca di un riparo, dopo che nell'ultima settimana l'azione combinata di Matteo Salvini e Virginia Raggi ha lasciato alcune decine di persone senza un posto dove stare.

Figliomeni : chIediamo di dotare ville Roma con bagni funzionanti : Roma – “Le bellissime ville di Roma, immerse in giardini e grandi parchi, ricche di storia oltre che polmoni verdi che presentano una vegetazione ricchissima e una fauna molto varia, sono molto amate dai Romani e dai turisti che si recano nella Capitale, che riescono ad evadere dal traffico caotico cittadino rilassandosi in questi luoghi di grande fascino. Ma purtroppo una delle problematiche maggiori che investono questi giardini, ...