A Firenze per i giovani dai 18 ai 25 anni musei civici gratis | concerti a 1 euro e bonus

Scritte Firenze - Malagò : “Per colpa di pochi sfigura una città intera” : “Le Scritte fuori dal Franchi? È davvero incredibile, penso sia un’iniziativa isolata di pochissimi individui che hanno fatto sfigurare un’intera città e una tifoseria. Il biasimo è doppio, perché toccano Scirea e le vittime dell’Heysel. Non ci sono parole“. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, condannando le Scritte apparse fuori dal Franchi prima della sfida Fiorentina-Juventus di sabato ...

Il cuore 'nascosto' di Botticelli nella Madonna della melagrana/ Straordinaria scoperta agli Uffizi di Firenze - IlSussidiario.net : Il 'cuore' nascosto di Sandro Botticelli ne 'La Madonna della melagrana': la Straordinaria scoperta sul dipinto custodito agli Uffizi di Firenze.

I retroscena delle scritte di Firenze : aperta inchiesta. Ma è ora di smettere : Una foto che ha fatto il giro del mondo: un edificio adibito al controllo della corrente elettrica e le scritte incriminate riguardanti Gaetano Scirea e le vittime dell'Heysel . Il tutto a fare da contorno a Fiorentina-Juventus, vinta ...

Mostro di Firenze - quella prova nascosta per 33 anni che potrebbe ribaltare l’inchiesta : L'ogiva di un proiettile rimasta nascosta nei magazzini prove potrebbe ribaltare il teorema Mostro di Firenze-Pietro Pacciani. Il frammento, rimasto conficcato per 33 anni nel cuscino della tenda di Nadine e Jean Michel, le vittime degli Scopeti, potrebbe confermare che a sparare non fu la famigerata Beretta calibro 22. Nel mirino della Procura un medico fiorentino e un ex legionario.Continua a leggere

Scritte Firenze - la vedova di Scirea attacca : “Io non perdono gli autori” : A due giorni da Fiorentina-Juventus e dalle vergognose Scritte apparse su un muro in zona stadio – ‘Heysel -39, Scirea brucia all’inferno’ – ha parlato la vedova di Gaetano Scirea, Mariella, per condannare con fermezza l’oltraggio al marito: “Io non li perdono, ho avuto solo un forte dolore al cuore, io so quanto Gaetano fosse amato dagli juventini”. E aggiunge: “La violenza non è solo ...

VIDEO Fabio Turchi demolisce Tony Conquest - vittoria per KO a Firenze e titolo WBC Silver : Fabio Turchi è sempre più l’astro nascente della boxe italiana. Ieri il 25enne fiorentino ha difeso per la seconda volta la corona Internazionale Silver WBC dei pesi massimi leggeri, demolendo letteralmente davanti al proprio pubblico l’ostico britannico Tony Conquest. Con un micidiale gancio sinistro al mento nel corso della settima ripresa, portato con una violenza inaudita, l‘azzurro ha messo al tappeto l’avversario. ...

Boxe - Fabio Turchi spacca tutto e difende l’International Silver WBC : Stone Cruscher manda Conquest al tappeto - trionfo per ko a Firenze : Un maestoso Fabio Turchi conserva la cintura International Silver WBC dei pesi massimi leggeri, trionfando alla maniera dei duri con un micidiale ko alla settima ripresa: alla Obihall di Firenze, il padrone di casa ha mandato al tappeto Tony Conquest, arcigno pugile britannico (33enne già detentore del titolo del Commonwealth) che cercava di soffiare la cintura al nostro portacolori. Il 25enne è stato semplicemente stellare, ha dominato la ...

Boxe - Andrea Scarpa non riesce nell’impresa : Joe Hughes vince l’Europeo dei superleggeri a Firenze : Andrea Scarpa non è riuscito nell’impresa di conquistare il vacante titolo europeo EBU dei pesi superleggeri. Il pugile 100% foggiano, come ama farsi riconoscere sul ring, cercava il colpaccio contro Joe Hughes ma il britannico si è dimostrato nettamente superiore al Teatro Obihall di Firenze: di fronte a una bellissima cornice di pubblico, il 31enne non è mai stato in grado di impensierire il solido avversario (record di 16-3) che ha così ...

Boxe - Europeo Superleggeri Firenze 2018 : Andrea Scarpa e Joe Hughes si contendono il titolo vacante : Ieri presso il Novotel Firenze Nord di Sesto Fiorentino è andata in scena la cerimonia del peso dei contendenti che oggi combatteranno al teatro Obihall di Firenze: per il vacante titolo Europeo EBU dei pesi Superleggeri si affronteranno il torinese Andrea ‘Sugar Ray’ Scarpa e l’ex campione britannico Joe Hughes. L’incontro di questa sera verrà trasmesso in diretta su DAZN. Questi i pesi ufficiali: vacante titolo Europeo dei pesi ...

Firenze - gli eventi da non perdere questo weekend : ... una maratona di lettura, la presentazione delle 17 buone pratiche della lettura promosse dalle reti documentari, spettacoli e laboratori con scrittori e illustratori e tre importanti mostre dedicate ...

Consigli fantacalcio 14^ giornata : supersfide a Firenze e Roma : Nemmeno il tempo di archiviare la Champions League e l’Europa League ed è già ora di Serie A e con il ritorno del campionato torna anche la rubrica di SerieANews.com Consigli fantacalcio 14a giornata. La giornata si apre sabato con Spal-Empoli alle ore 15 ma la sfide più gustose sono Juve-Fiorentina che si gioca al […] L'articolo Consigli fantacalcio 14^ giornata: supersfide a Firenze e Roma proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Nuovo stop per il traffico illecito : tornano a Firenze due gioielli tardogotici : ... oggi entrano a far parte delle collezioni della Galleria dell'Accademia di Firenze , una delle raccolte di fondi oro più rinomate al mondo. La prima, databile intorno al 1385, rappresenta i Santi ...

Firenze Marathon/ Video - Abdi Ali Gelechu ha vinto la 35 maratona! Donne - successo per l'israeliana Salpeter - IlSussidiario.net : La Firenze Marathon 2018 ci ha regalato grandi emozioni. Tra gli uomini vince Abdi Ali Gelelchu, mentre tra le Donne Lonah Chemtai Salpeter