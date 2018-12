A different Xmas | l’Intelligenza Artificiale di Huawei accende il Natale

vanityfair

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Non solo telefoni:, leader mondiale della tecnologia, fa sempre più parlare di se per iniziative che mettono la tecnologia al servizio delle città e del sociale. Così, dopo aver trasformato in musica i suoni delle megattere grazie a una collaborazione con il Wwf, ha trovato un altro modo per emozionare: ha acceso oggi a CityLife Shopping District Milano il primo albero didotato di Intelligenzain grado di riconoscere le emozioni e illuminarsi dii luci e colori.Il distretto commerciale urbano più grande di Italia che dal 2017 ospita il primo e unico Experience Stored’Europa, è stato teatro della grande festa di inaugurazione dove, insieme a tanti ospiti del mondo della musica e della tv, il brand ha acceso il primo albero diIntelligente. Fino al 6 gennaio si potrà interagire e sperimentare i risultati della tecnologia...