A dieci giorni dalla cittadinanza ruba sul posto di lavoro | arrestato e licenziato

Ciclismo - Fernando Gaviria : “L’obiettivo è il Tour de France. Potrei fare dieci giorni di Giro d’Italia” : Uno dei colpi più importanti per quanto riguarda il ciclomercato 2018. A sorpresa Fernando Gaviria, uno dei più forti velocisti del World Tour, è passato dalla Quick-Step Floors, squadra che l’ha lanciato nelle corse internazionali, alla UAE Emirates. Il colombiano dovrà convivere con un altro sprinter di livello: Alexander Kristoff. Il sudamericano andava però a caccia di nuovi stimoli, come ha spiegato in un’intervista a El ...

A Bruxelles con un nuovo impegno sulla manovra entro dieci giorni : Un nuovo impegno per l'Ue entro dieci giorni: forse un documento di bilancio rivisto e corretto dopo la bocciatura della Commissione europea o forse una lettera. Comunque un'inversione di rotta da consegnare all'Europa prima del consiglio europeo del 13 e 14 dicembre, segnalano fonti di governo ad Huffpost. Il tempo stringe, i toni tra Roma e Bruxelles sono passati dagli insulti alla trattativa, il governo Conte tratta e vuole chiudere. ...

Nuoto - Campionati Italiani Riccione 2018. Che tempo fa in casa azzurra a dieci giorni dal Mondiale? : E’ il momento delle previsioni del tempo. A fine Campionato Italiano di Riccione che per tanti era un test e per tantissimi era una tappa di passaggio a cui dare la giusta importanza, cerchiamo di capire, per gli azzurri che si preparano alla trasferta cinese, quali sono le condizioni attuali dei vari protagonisti utilizzando la terminologia tipica dei meteorologi, che prevedono il tempo che farà. SERENO O POCO NUVOLOSO. Ilaria Cusinato: ...

Renault-Nissan-Mitsubishi - Ghosn resterà in carcere per altri dieci giorni : Carlos Ghosn resterà in carcere fino al 10 dicembre. Il tribunale di Tokyo, secondo quanto riferito da numerosi organi di stampa nipponici, ha infatti prorogato di dieci giorni il provvedimento di custodia cautelare emesso il 19 novembre scorso. Secondo rinvio per la scarcerazione. La decisione era nellaria da alcuni giorni: la procura, infatti, aveva già manifestato l'intenzione di chiedere un'estensione della misura carceraria. Secondo ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018. Gabriele Detti - il ritorno su 200 e 1500 : l’ultimo test a dieci giorni dal Mondiale : Il percorso che porta al Mondiale di Hangzhou per Gabriele Detti passa da una partecipazione un po’ estemporanea ai Campionati Italiani di Riccione. Il nuotatore livornese non sarà al via dei “suoi” 400 stile libero a Riccione, gara per la quale ha conquistato la qualificazione per Hangzhou e l’unica che disputerà a livello individuale in Cina. La scelta è quella di non cimentarsi sulla distanza per cui si sta allenando, forse anche per evitare ...

Ponte Genova - Bucci : 'Progetti entro il 26 - in dieci giorni decidiamo' - : Il sindaco e Commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera lo ha annunciato parlando a margine dell'apertura di corso Perrone, vicino ai monconi del Morandi. Ieri blitz della Guardia di ...

Amici oggi - Giacomo Eva eliminato? “Forse a casa fra dieci giorni” : Prima eliminazione ad Amici 18: Giacomo Eva a rischio? Nella puntata di Amici 18 di oggi 20 novembre, alcuni cantanti hanno ammesso di essere molto preoccupati. Perché? Pensano di non riuscire ad avere un banco. Tra questi c’è Giacomo Eva, il cantante che ha rinuncia a Sanremo per realizzare il suo sogno ad Amici di […] L'articolo Amici oggi, Giacomo Eva eliminato? “Forse a casa fra dieci giorni” proviene da Gossip e Tv.

Saverio - scomparso nel nulla da più di dieci giorni : nessuno si arrende - riprese le ricerche : Riprendono almeno fino a domenica le ricerche - sospese temporaneamente a causa di maltempo e nebbia - del fungaiolo...

Judo - due Grand Prix in programma nei prossimo dieci giorni : azzurri impegnati in Uzbekistan e Olanda : Gli atleti azzurri gareggeranno in due Grand Prix in programma nei prossimi dieci giorni prima a Tashkent e poi a The Hague Il calendario della corsa olimpica propone due Grand Prix nell’arco di dieci giorni. Sono i giorni che passano dall’inizio dell’imminente fine settimana in Uzbekistan, con il Grand Prix a Tashkent da venerdì 9 a domenica 11, alla fine del Grand Prix successivo a The Hague, in Olanda, da venerdì 16 a ...

Sci alpino - piccola contusione al ginocchio destro per Laura Pirovano : stop di dieci giorni per l’azzurra : Laura Pirovano si ferma dieci giorni, l’azzurra salta il raduno in Val Senales con le gigantiste stop di dieci giorni per Laura Pirovano. La 20enne trentina, al rientro in pista nelle scorse settimane dall’infortunio al legamento crociato e al menisco del ginocchio destro operato a gennaio, è stata sottoposta a Milano dalla Commissione Medica FISI ad una risonanza magnetica che ha rivelato una piccola contusione allo stesso ...

Tra dieci giorni il referendum per la liberazione da Atac : Roma. “Mancano dieci giorni al voto, chiediamo che in questi ultimi dieci giorni ci sia un’informazione pubblica sul referendum”. Così ieri il segretario di Radicali italiani e deputato di +Europa, Riccardo Magi, rivolgendosi ai nuovi direttori dei Tg Rai nominati dal governo. Perché l’11 novembre s

Il Senato non ha niente da votare : l’Aula va in vacanza per dieci giorni. Le commissioni lavorano su dl Fisco e Sicurezza : Il Senato va in vacanza per dieci giorni. La conferenza dei capigruppo ha concesso ai parlamentari un “ponte” di tutto rispetto a cavallo delle festività di inizio novembre: l’aula si è riunita l’ultima volta nel pomeriggio di giovedì 25 ottobre per le interrogazioni a risposta immediata al Governo (il cosiddetto question time) e non lo farà fino a lunedì 5 novembre, quando, dalle 9.30 in poi, voterà la conversione in ...

Biathlon - dieci giorni di lavoro intenso per la squadra élite a Oberhof : presenti anche Windisch e Wierer : Windisch, Hofer, Wierer e Vittozzi: l’élite del Biathlon italiano si allena a Oberhof dieci giorni di lavoro intenso per la squadra élite di Biathlon a Oberhof, in Germania. Convocati dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz, Dominik Windisch, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, gli atleti che a PyeongChang ci regalarono il meraviglioso bronzo nella staffetta mista, si stanno allenando da domenica sotto la guida degli ...

Entro dieci giorni il treno tra Palermo e Punta Raisi : Partirà tra dieci giorni il servizio di trasporto in treno tra Palermo e l'aeroporto Falcone Borsellino di Punta Raisi . La decisione è stata assunta al termine di un tavolo tecnico sede della locale ...