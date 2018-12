Zucchero a Londra nel 2020 per due eventi alla Royal Albert Hall | date e info biglietti

optimaitalia

(Di martedì 4 dicembre 2018)Ufficializzati duelive dicon quasi due anni di anticipo.Aveva anticipato qualcosa ieri su instagram, comunicando che ci sarebbe stata una notizia proprio oggi, ed ecco che l’artista ha reso pubblica la notizia poco fa attraverso i suoi canali social. Si tratta di due concerti che si terranno nel tempio della musica londinese, ladi, in cui si era già esibito in passato segnando il tutto esaurito.Dopo il grande successo di anni fa per gli appuntamenti sold out con il suo Black Cat World Tour, infatti, l’artista tornerà a suonarenei giorni 10 e 11 giugno del.Iper i duesaranno disponibili a partire da domani 5 dicembre attraverso i canali social di; le prevendite generali, invece, avranno inizio il giorno 6 dicembre e sarà possibile acquistare inei punti ...