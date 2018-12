Xilitolo | cos’è e acquisto

ideegreen

(Di martedì 4 dicembre 2018)Loè noto soprattutto tra i masticatori di chewing-gum perché viene spesso citato perfino sulle confezioni luccicanti per mostrare come quel tal prodotto è più buono e “meno pieno di zucchero”. In verità loè uno zucchero e ha un potere dolcificante molto simile a quello del saccarosio ma quello per cui lo si apprezza è il fatto che esso ha molte meno calorie. Ecco il trucco.(altro…): cos’è eIdee Green.