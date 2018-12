Xiaomi lancia il powerbank ZMI Aura 20000 mAh con ricarica rapida

Xiaomi annuncia una partnership con IKEA e lancia una nuova serratura smart : Nelle scorse ore, in occasione della conferenza degli sviluppatori AIOT, Xiaomi ha confermato una collaborazione con IKEA per creare case, mobili e gadget smart L'articolo Xiaomi annuncia una partnership con IKEA e lancia una nuova serratura smart proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia Mi Compact Bluetooth Speaker 2 in Cina : Dopo un primo lancio sul mercato indiano, Xiaomi rilascia anche la versione cinese di Mi Compact Bluetooth Speaker 2, che va ad aggiungersi […] L'articolo Xiaomi lancia Mi Compact Bluetooth Speaker 2 in Cina proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi sbarca in Irlanda e Regno Unito e lancia un concorso fotografico : Continua l'espansione di Xiaomi nel Vecchio Continente, che si appresta a fare il proprio esordio ufficiale nel Regno Unito e in Irlanda L'articolo Xiaomi sbarca in Irlanda e Regno Unito e lancia un concorso fotografico proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia il proiettore laser Wemax One e un subwoofer su Youpin : Xiaomi lancia un nuovo videoproiettore laser e un subwoofer Wemax S1 sulla propria piattaforma Youpin, a un prezzo decisamente impegnativo. L'articolo Xiaomi lancia il proiettore laser Wemax One e un subwoofer su Youpin proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia in Cina un nuovo caricabatterie economico con tre porte : Xiaomi continua a lanciare gadget per tutti i gusti e l'ultimo della serie è il caricabatterie USB Xiaomi ZMI da 65 W. Ecco le sue caratteristiche L'articolo Xiaomi lancia in Cina un nuovo caricabatterie economico con tre porte proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia Mi Power Bank 2i Red Edition da 10000 mAh : Dopo Xiaomi Mi A2 Red Edition, il produttore cinese ha lanciato in India Mi Power Bank 2i da 10000 mAh nella colorazione rossa. Il Power Bank Xiaomi Mi Power Bank 2i Red Edition ha un corpo in lega di alluminio anodizzato ed è dotato di ricarica rapida a due vie. L'articolo Xiaomi lancia Mi Power Bank 2i Red Edition da 10000 mAh proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia l’orologio da polso TwentySeventeen Light Watch : Xiaomi ha lanciato in Cina attraverso la piattaforma Youpin un nuovo prodotto: si tratta dell'orologio da polso meccanico TwentySeventeen Light Watch L'articolo Xiaomi lancia l’orologio da polso TwentySeventeen Light Watch proviene da TuttoAndroid.