X Factor 2018 | Martina Attili fa gli auguri al fidanzato Alessandro in ritardo

X Factor 2018 assegnazioni settimo Live : i brani della semifinale del 6 dicembre : assegnazioni X Factor 2018 semifinale: doppia esibizione nel settimo Live Stiamo per darvi le assegnazioni di X Factor 2018 del settimo Live. Nel daily di oggi i giudici hanno raggiunto i concorrenti per assegnare i brani di giovedì 6 dicembre, ma anche per spiegare il meccanismo della semifinale. Al momento ci sono sei concorrenti ancora […] L'articolo X Factor 2018 assegnazioni settimo Live: i brani della semifinale del 6 dicembre ...

MANUEL AGNELLI - UNDER DONNE/ Al sesto Live con la sua squadra ancora al completo - X Factor 2018 - - IlSussidiario.net : MANUEL AGNELLI approda al sesto Live di X Factor 2018 con la squadra delle UNDER DONNE al completo. Le assegnazioni per Luna, Sharol e Martina.

X Factor 2018 - eliminata Sherol/ Leo Gassman dopo la puntata : 'Io da casa avrei votato lei' - IlSussidiario.net : Sherol Dos Santos è l'eliminata della sesta puntata di X Factor. Il pubblico acclama Anastasio e salva Leo Gassmann. I Giudici: 'La puntata più bella'.

X Factor 2018 - gaffe imbarazzante di Mara Maionchi : “Come ca** si chiama questa?” : Un piccolo lapsus può capitare a tutti ma, quando capita in certi momenti, diventa davvero imbarazzante. Ne sa qualcosa Mara Maionchi, che ha fatto una gaffe al momento dell’eliminazioni nel sesto Live di X Factor 2018. “Se devo eliminare qualcuno elimino Naomi“, ha detto. A quel punto tra pubblico e giudici è calato il silenzio più assoluto dato che a rischio eliminazione c’erano solo Sherol e Leo Gassman. In quel ...

X Factor 2018 : Manuel Agnelli perde la sua prima concorrente - Sherol : Il sesto live-show di X Factor, in onda ieri sera su Sky Uno, ha emesso i suoi verdetti, per molti inaspettati. È stata eliminata Sherol Dos Santos, la concorrente vocalmente più dotata che, però, non è riuscita a superare lo scontro finale con Leo Gassman, il giovane figlio d'arte molto amato dal pubblico. Un verdetto figlio delle tendenze e caratteristiche di un'edizione che sta premiando la particolarità a discapito del bel canto ...

X Factor 2018 - Fabrizio Cacciatore furioso con Manuel Agnelli : “Sei la persona più falsa della musica - sei un pagliaccio!” : X Factor si avvicina alla sua fase conclusiva e, via via che la competizione fra i concorrenti si fa più dura, il lavoro dei giudici si fa sempre più complicato e le loro scelte non sempre sono condivise. Ne sa qualcosa Manuel Agnelli, finito nel mirino del difensore del Chievo Verona Fabrizio Cacciatore. Il calciatore infatti, si è lasciato andare ad un duro sfogo su Instagram in cui ha attaccato Agnelli: “Sei la persona più falsa della musica, ...

X Factor 2018 - il meglio della sesta puntata dei live : picco di spettatori durante l’esibizione di Luna. Ecco tutti i semifinalisti : La sesta puntata live di X Factor 2018, il talent show prodotto da Fremantle, è stata vista ieri su Sky Uno/+1 da 1.217.792 spettatori medi (+2% rispetto alla scorsa settimana), con 2.241.694 spettatori unici. durante la messa in onda di X Factor, ieri, Sky Uno è stato il quinto canale nazionale sul totale individui con una share del 4,93%, e il terzo canale tra il pubblico 15-54 anni con il 7,65% di share e il canale più visto della ...

Ascolti Tv di giovedì 29 novembre 2018 - L'Allieva trionfa. Va forte X Factor - buon esordio per Mai dire Talk. Boom di Porta a Porta : La serata di giovedì 29 novembre 2018 vede trionfare ancora Raiuno. L'ultima puntata dell' Allieva su Raiuno, seconda stagione, si congeda con 5 milioni e 600 spettatori di media e il 24,2% di share. ...

«X Factor 2018» : le performance e l'eliminata del sesto live - : • Anastasio, l'inedito di X Factor 2018: il testo di «La fine del mondo» Sherol di confronta con Adele «La canzone parla di riprendere il controllo sulla propria vita»: questo è un pezzo bandiera del ...

Leo Gassmann a X Factor 2018 con Terra degli uomini di Jovanotti e rischia l’eliminazione (video) : Leo Gassmann a X Factor 2018 canta Terra degli uomini di Jovanotti nel corso del Live Show numero 6 in onda il 29 novembre. In diretta su Sky Uno, Leo Gassmann ha dato voce ad una nuova cover. La scelta per il ragazzo della categoria degli Under uomini è ricaduta su un brano di Jovanotti, Terra degli uomini, datato 2013 e contenuto nell'album Lorenzo negli stadi - Backup Tour 2013. Una bella prova anche questa settimana per Leo Gassmann che ...

X Factor 2018/ Sherol eliminata - piovono accuse su Manuel Agnelli : scelte troppo classiche? - IlSussidiario.net : Sherol Dos Santos è l'eliminata della sesta puntata di X FACTOR. Il pubblico acclama Anastasio e salva Leo Gassmann. I Giudici: 'La puntata più bella'.

X Factor 2018/ Sherol eliminata - ovazione per Anastasio e svelato il primo ospite della finale : Marco Mengoni - IlSussidiario.net : Sherol Dos Santos è l'eliminata della sesta puntata di X Factor. Il pubblico acclama Anastasio e salva Leo Gassmann. I Giudici: 'La puntata più bella'.

X Factor 2018 - le pagelle musicali del sesto live (con orchestra) : Nel sesto live di X Factor 2018 sono quasi volati i coltelli: protagonisti Fedez, in questa puntata più pimpante e agguerrito – anche perché doveva salvare l’unica concorrente rimasta in gara della sua squadra – e Manuel Agnelli, che ha invece tentato di portare avanti fino all’ultimo tutte e tre le sue ragazze. Così non è andata, e, al termine delle due manche, finiscono al ballottaggio Sherol e Leo. I giudici invocano ...

X Factor 2018 sesta puntata : eliminato - replica e riassunto Live del 29 novembre : X Factor 2018, il riassunto della sesta puntata dei Live: cosa è successo Giovedì 29 novembre abbiamo assistito a una emozionante e scoppiettante sesta puntata di X Factor 2018. Nel riassunto del Live parleremo ovviamente dell’eliminato e della replica, ma prima di scoprire chi è uscito vi spieghiamo come si è svolta la gara. Stasera […] L'articolo X Factor 2018 sesta puntata: eliminato, replica e riassunto Live del 29 novembre ...