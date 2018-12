Wind Tre a Piacenza con la fibra ultraveloce FTTH

Si iscrive anche Wind Tre al partito di chi si adegua al modem libero : le news del 4 dicembre : La notizia era nell'aria, ma ora posso darvela quasi per ufficiosa, considerando il fatto che Wind Tre pare finalmente intenzionato ad adeguarsi alle recenti normative sul modem libero. Tutto nasce dalla delibera AGCOM n. 348/18/CONS, che ha messo spalle al muro i vari operatori. Dallo scorso 1 dicembre, con una scadenza massima fissata entro la fine del mese, tutti dovranno concepire offerte parallele in cui, agli utenti, venga concessa la ...

Wind offre ad alcuni clienti tre nuovi piani con canone a partire da 8 - 99 euro : Wind ha dato in via ad una nuova iniziativa in virtù della quale offrirà ad alcuni suoi clienti selezionati la possibilità di attivare tre i nuovi piani L'articolo Wind offre ad alcuni clienti tre nuovi piani con canone a partire da 8,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Wind introduce due nuovi tagli di ricarica e proroga tre offerte Smart Special : Wind ha introdotto due nuovi tagli di ricarica da 20 e 30 euro, al momento disponibili solo nei punti vendita del gestore L'articolo Wind introduce due nuovi tagli di ricarica e proroga tre offerte Smart Special proviene da TuttoAndroid.

Offerte telefonia mobile dicembre 2018 : le promo di TIM - Vodafone - Wind e Tre Italia attive ora : TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia salutano il mese di dicembre 2018 con tante super Offerte. Ecco le migliori promozioni Le migliori Offerte di telefonia mobile di dicembre 2018 Offerte telefonia mobile: ...

Per Natale Samsung Galaxy S9 o Huawei P20 : prezzi al rilancio di Wind e Tre : Il miglior modo per ammortizzare il prezzo Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 potrebbe essere quello di puntare sulle offerte di Wind e Tre, che prevedono possibilità di acquisto con rate di piccola taglia (un po' come vi abbiamo raccontato ieri nel caso di Huawei P20 Lite). Partiamo dal top di gamma sudcoreano, per cui Wind, fino al 17 dicembre per i clienti da almeno 1 anno, propone il pagamento di 6.99 euro al mese per 30 mesi, ed una spesa ...

Punite TIM e Wind Tre per mancato diritto di recesso post fatturazione a 28 giorni : 2 - 3 milioni di euro basteranno? : Pesantissima la sanzione a TIM ma pure a Wind Tre da parte dell’AGCOM per mancata garanzia del diritto di recesso ai clienti nel periodo successivo all'abbandono della fatturazione a 28 giorni al posto di quella sul mese solare. Entrambi i due vettori avrebbero utilizzato "trucchetti" abbastanza simili per tenere con se i clienti, non chiarendo bene le nuove condizioni contrattuali in essere e tutto a discapito della trasparenza. L'Autorità ...

Samsung Galaxy S9 - S9 Plus - Huawei P20 e P20 Pro a partire da 6 euro al mese con Wind e Tre : Wind e Tre offrono la possibilità di acquistare alcuni top di gamma ratealmente a partire da 6 euro al mese. Scoprite quali sono gli smartphone disponibili. L'articolo Samsung Galaxy S9, S9 Plus, Huawei P20 e P20 Pro a partire da 6 euro al mese con Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

Bollette a 28 giorni - arrivano le maxi-multe per Tim e Wind Tre : L'Agcom ha inflitto tre diverse sanzioni, per un totale di circa 2,4 miliardi di euro, a Tim e Wind Tre per il passaggio obbligatorio dalle Bollette a 28 giorni a quelle a cadenza mensile: sarebbero stati violati gli obblighi di trasparenza e il diritto di recesso per la modifica delle condizioni economiche.Continua a leggere

Tim e Wind Tre sanzionate dall'Agcom : DAL MONDO Stati Uniti, Canada e Messico hanno siglato il nuovo accordo commerciale che sostituisce il Nafta. Hanno firmato Donald Trump, Justin Trudeau ed Enrique Peña Nieto, presidente ...

Tim e Wind Tre sanzionate dall’Agcom : “Con l'Italia stiamo facendo progressi", ha detto Juncker. “Non dobbiamo drammatizzare la situazione”, ha aggiunto il presidente della Commissione Ue dal G20 di Buenos Aires. Il premier Conte ha risposto: “Incontrerò Juncker in una pausa del vertice”. Il Parlamento egiziano è sorpreso dalla “posiz

Nuova multa per TIM e Wind Tre da parte di AGCOM per la fatturazione a 28 giorni : Nuova serie di multe per TIM e Wind Tre, sanzionate per un importo complessivo superiore ai 2 milioni di euro in merito alla fatturazione a 28 giorni. L'articolo Nuova multa per TIM e Wind Tre da parte di AGCOM per la fatturazione a 28 giorni proviene da TuttoAndroid.

Fattura a 28 giorni - multate Tim e WindTre. Scade a dicembre il termine per i rimborsi : Tim e Wind Tre sono state sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per un totale di oltre 2 milioni di...

Multe a Tim e Wind Tre per le bollette a 28 giorni : 2 - 4 milioni : Roma, 30 nov., askanews, - Tim e Wind Tre sono state sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per un totale di 2 milioni e 378mila euro per aver violato le norme contrattuali sulla ...

Bollette a 28 giorni - Agcom multa TIM e Wind Tre : TIM e Wind dovranno pagare una multa totale di 2 milioni e 378 mila euro per aver violato le norme contrattuali sulla fatturazione a 28 giorni . Lo ha stabilito l'Autorità per le garanzie nelle ...