WhatsApp non ritorna ad essere a pagamento | è sempre la solita truffa

Non mi funziona WhatsApp : cosa controllare : La nota app di messaggistica WhatsApp non è esente da problemi. Dunque, come qualsiasi altra applicazione, potrebbe capitarvi di riscontrare qualche problema durante il suo normale utilizzo. Se anche voi, quindi, almeno una volta avete leggi di più...

Ecco le dieci cose da non fare per non essere bannati da WhatsApp : Anche da WhatsApp è possibile essere bannati (temporaneamente o per sempre) e ciò avviene nel caso di mancato rispetto di alcune regole espresse L'articolo Ecco le dieci cose da non fare per non essere bannati da WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

La giurista : "WhatsApp e Skype non sostituiscono incontri con figli" : Soluzioni tecnologiche come Whatsapp e Skype non possono "sostituirsi integralmente agli incontri periodici tra i figli minori e i propri genitori'. E' la giurista Alessandra Gatto a sottolinearlo ...

No - WhatsApp non sta cancellando i messaggi degli utenti : In questi giorni sta circolando la notizia della cancellazione da parte di WhatsApp delle conversazioni e dei relativi contenuti multimediali degli utenti. La società che fa capo a Facebook in effetti sta apportando delle modifiche al modo in cui questi contenuti vengono salvati in cloud per le versioni Android dell’app, ma la situazione è meno drammatica di come spesso è stata raccontata. L’annuncio innanzitutto risale a metà ...

WhatsApp non è sicuro : ci sono falle nel sistema che permettono di spiare le chat - ecco come si fa : Ci sentiamo sempre più sicuri nell’utilizzare le chat di messaggistica, soprattutto WhatsApp, ma in fondo così sicuro non è. Nonostante la crittografia end-to-end l’app presenta una falla nel sistema che permette a terze persone di leggere le nostre conversazioni di nascosto, e senza ricorrere a difficili escamotage. WhatsApp Web, ovvero la versione browser e desktop di WhatsApp, è il metodo meno sicuro per scambiarsi messaggi. ...

A partire da oggi - WhatsApp non occupa più spazio di archiviazione su Google Drive : WhatsApp ha stretto un accordo con Google per fare in modo che i backup dell’applicazione di messaggistica non gravino più sullo spazio di […] L'articolo A partire da oggi, WhatsApp non occupa più spazio di archiviazione su Google Drive proviene da TuttoAndroid.

Boca-River : troppe richieste - il presidente cambia foto su WhatsApp : 'Non ho biglietti!' : Tutti pazzi per il Superclasico: è arrivato il momento di Boca Juniors-River Plate e la situazione in Argentina è diventata bollente. Il 10 novembre match d'andata alla Bombonera, ritorno previsto il ...

WhatsApp : non solo gli hacker. Ora anche Telegram se ne fa beffe : WhatsApp è, certo, l'applicazione di messaggistica più diffusa e popolare al mondo, e ciò viene continuamente dimostrato anche dall'uso che i truffatori ne fanno nel ghermire i dati degli utenti, e dalle iniziative di contrasto varate dai concorrenti, tra cui l'iper ...

Perché gli sticker WhatsApp non disponibili per tutti? Consigli per adesivi su iPhone e Android : Perché gli sticker WhatsApp o italianizzando, gli adesivi della stessa applicazione di messaggistica non sono ancora disponibili sul mio iPhone o sul mio smartphone Android? Non è affatto difficile imbattersi nella domanda sui social o in gruppi dedicati al servizio. Sono in molti infatti ad essere ancora a secco della funzionalità, senza un'apparente motivo. Come comportarsi dunque? La prima cosa da dire è che la distribuzione degli sticker ...

WhatsApp - come entrare nelle chat invisibili e non mostrare gli accessi : WhatsApp, ecco come tutelare la propria privacy Foto WhatsApp, come entrare nelle chat invisibili e non mostrare gli accessi Gli utenti che utilizzano l'app di messaggistica, WhatsApp, conoscono alla ...

Come inviare messaggi WhatsApp a numeri non in Rubrica : Volete sapere Come inviare messaggi WhatsApp a numeri non inseriti in Rubrica e senza che dobbiate per forza memorizzarli? Ecco la soluzione inviare un messaggio WhatsApp anche ad un numero non memorizzato nei contatti WhatsApp contata oltre 1 miliardo e mezzo di utenti e diverse volte mi è capitato di iniziare una chat WhatsApp senza […]

«McDonald's - buono sconto da 50 euro» : lo avete ricevuto su WhatsApp? Non cliccateci - ecco perché : ' McDonald's festeggia i 50 anni del Big Mac!', con un buono spesa di 50 euro spendibile nella catena di fast food presente in tutto il mondo: avete ricevuto anche voi questo messaggio su Whatsapp? Ebbene, non cliccateci e non cascateci perché è qualcosa di peggio di una bufala: è una vera e propria truffa . Ascolti Tv givoedì 18 ...