Waze e Volkswagen trasformano l' auto classica in ' ' smart' ' Ecco tutte le novità

hwupgrade

: RT @DoppiaElica: L’evento organizzato dal #TeamDoppiaElica per @waze_it è stato un grande successo! Per leggere l’articolo di @ninjamarketi… - LaVeraPatruns : RT @DoppiaElica: L’evento organizzato dal #TeamDoppiaElica per @waze_it è stato un grande successo! Per leggere l’articolo di @ninjamarketi… - DoppiaElica : L’evento organizzato dal #TeamDoppiaElica per @waze_it è stato un grande successo! Per leggere l’articolo di… - medicojunghiano : RT @Donneinauto: #Waze e #Volkswagen insieme per un viaggio...iconico! -

(Di martedì 4 dicembre 2018), la famosa piattaforma che riunisce la più grande community dimobilisti al mondo con oltre 110 milioni di utenti , ha presentato qualche giorno fa le ultimeriguardanti l'applicazione ma anche, per la prima volta in Italia per il settoremotive, la partnership con ...