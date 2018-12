Walter White di Breaking Bad esiste | la storia di un pensionato di Bergamo diventato

optimaitalia

(Di martedì 4 dicembre 2018)Se pensate chediBad sia solo un personaggio fittizio, vi sbagliate di grosso. Questa è ladi unitaliano di 61 anni che, convinto di essere prossimo alla morte, ha pensato a una grande idea per raccogliere un po' di denaro da destinare alla sua famiglia per il suo funerale. Sembra l'incipit di una serie tv, invece è accaduto veramente.Secondo quanto riporta Repubblica, all'uomo era stato diagnosticato una brutta malattia che non sarebbe stato in grado di sconfiggere. Così l'arzillo vecchietto di Robetta, sito alle porte di, ha deciso di improvvisarsi pusher e di spacciare droga per racimolare un po' di soldi facili. A differenza del protagonista diBad, l'aspiranteitaliano voleva lasciare qualcosa in eredità ai parenti. La nuova attività extra (di cui sicuramente potrà vantarsi nel suo curriculum) è durata ...