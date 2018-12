Walter Nudo sconfigge Benedetta, è il quarto finalista!

ilnotiziangolo

: Un televoto di fuoco in una notte di fuoco! ?? Walter Nudo vola in finale! #GFVIP - GrandeFratello : Un televoto di fuoco in una notte di fuoco! ?? Walter Nudo vola in finale! #GFVIP - carmelitadurso : Dalla #cabinarossa una promessa d’amore eterno ?????? Da quando ha perso la testa per Walter Nudo, Francesca se ne inv… - GrandeFratello : RT @MediasetPlay: Walter Nudo vola in finale! ?? #GFVIP -

(Di martedì 4 dicembre 2018)è ilfinalista del GF Vip 3. Dopo uno scontro flash conMazza, l’ex modello ce l’ha fatta. Entrambi hanno scoperto il verdetto in studio, dove sono stati invitati a dire per quale motivo il pubblico avrebbe dovuto preferirli al rivale.ha fatto un percorso esemplare nella Casa ed anche se una parte dei telespettatori non lo supporta, ha comunque segnato un goal importante.in finale: tutto scontato?Inevitabile pensarlo:come finalista è forse uno degli eventi più scontati del GF Vip 3. Fin dall’inizio è riuscito a distinguersi rispetto al resto del gruppo ed ha giovato di sicuro la sua decisione di estraniarsi da tutto e tutti. Primo ad andare a dormire, primo a svegliarsi. Meditazione, alimentazione sana (il più possibile) ed una scelta importante: non alimentare la zizzania con gli altri concorrenti o ...