Wall Street accentua le perdite

Wall Street - dicembre inizia in rialzo grazie a tregua Usa-Cina : New York, 3 dic., askanews, - La seduta a Wall Street, la prima di dicembre, un mese storicamente buono per l'azionario,, è finita all'insegna degli acquisti; gli indici tuttavia si sono allontanati ...

Wall Street in rally su tregua guerra commerciale : I segnali di temporanea distensione nella disputa commerciale tra USA e Cina continuano a galvanizzare i listini azionari americani. Il Dow Jones mostra un aumento dello 0,98%; sulla stessa linea, ...

Borsa : Europa tonica guarda a Wall Street : ANSA, - MILANO, 3 DIC - Le Borse europee restano ben intonate a metà mattinata e con i futures di Wall Street in positivo. I listini del Vecchio continente rispondono in modo positivo alla tregua tra ...

Wall Street 2019 - fusioni e acquisizioni : tutti i Titoli caldi : A Wall Street , in scia alle tensioni sul commercio mondiale, ma anche a causa dei rischi legati ad un rallentamento della crescita dell' economia americana , il 2019 potrebbe essere scarso per quel che riguarda le operazioni di fusione e di acquisizione . Questo è quanto, in accordo con quanto è stato riportato da Tom Terrarosa su ...

Wall Street 2019 - fusioni e acquisizioni : tutti i Titoli caldi : 01/12/2018 06:26 A Wall Street , in scia alle tensioni sul commercio mondiale, ma anche a causa dei rischi legati ad un rallentamento della crescita dell' economia americana , il 2019 potrebbe essere scarso per quel che riguarda le operazioni di fusione e di acquisizione . Questo è quanto, in accordo con quanto è stato riportato da Tom Terrarosa su ...

Wall Street apre poco sotto la parità : La Borsa di New York avvia le contrattazioni segnando livelli lievemente inferiori alla parità. Investitori in attesa del G20, che si svolgerà nel fine settimana a Buenos Aires. In primo piano l '...

Futures USA in retromarcia a indicare un avvio in rosso per Wall Street : ... l'ottava potrebbe chiudersi con un discreto rialzo grazie alle p arole accomodanti del Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell , e dai Verbali dell'ultimo meeting di politica monetaria della ...

Futures USA in retromarcia a indicare un avvio in rosso per Wall Street : Scarna l'agenda macroeconomica che prevede solo il PMI di Chicago a Borsa aperta, mentre il dato clou della settimana, il PIL, ha confermato un'economia sana ma in rallentamento . A più di mezz'ora ...

Borse europee non sfruttano l'assist di Wall Street - banche nel mirino : Nell'ultima seduta del mese le quotazioni sono in calo a Piazza Affari in attesa del vertice tra i leader delle due prime economie al mondo al G20 . Donald Trump e Xi Jinping si vedranno a Buenos ...

Wall Street rifiata dopo il rally : tanti i titoli nel mirino : Due ore prima della chiusura di Wall Street è attesa la pubblicazione delle minute del FOMC, ossia dei verbali riferiti all'ultima riunione di politica monetaria tenutasi il 7 e l'8 novembre scorsi. ...

La colomba Powell autorizza il rally di Wall Street : Ogni tanto succede che una seduta anonima, che si trascina stancamente intorno alla parità, subisca uno scrollone per colpa di una dichiarazione di qualche importante autorità politica o monetaria. E' quel che è successo ieri alle 18 sui mercati USA, quando le borse europee avevano già chiuso una seduta piatta e di attesa, che ha costituito la seconda barra moderatamente ...

Avvio tonico per le borse europee in scia a Wall Street : Roma, 29 nov., askanews, - Avvio tonico per le borse europee che in apertura registrano tutte rialzi decisi grazie ai guadagni messi a segno da Wall Street ieri dopo l'annuncio della Fed sul ...

Borsa Italiana oggi subirà il rally di Wall Street? Come posizionarsi sul Ftse Mib : Come sempre, le nostre decisioni sulla politica monetaria saranno prese con l'obiettivo di mantenere l'economia sui binari, alla luce del diverso outlook relativo ai posti di lavoro e all'inflazione "...

Avvio tonico per le borse europee in scia a Wall Street : Roma, 29 nov., askanews, - Avvio tonico per le borse europee che in apertura registrano tutte rialzi decisi grazie ai guadagni messi a segno da Wall Street ieri dopo l'annuncio della Fed sul ...