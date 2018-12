Volley femminile | Challenge Cup 2019 | Monza vola agli ottavi di finale | ampio turnover e

Volley femminile - Mondiale per Club 2018 : VakifBank ed Eczacibasi partono col botto - ok le brasiliane : A Shaoxing (Cina) è incominciato il Mondiale per Club 2018 di Volley femminile, si sono disputate le prime quattro partite dei due gironi: le prime due classificate si qualificano alle semifinali incrociate. Non sono presenti squadre italiane. POOL A: VakifBank Istanbul vs Zhejiang 3-0 (25-20; 25-13; 25-13) Tutto estremamente facile per la corazzata di coach Guidetti che demolisce la formazione cinese a suon di muri (16) e aces (6). Tra ...

Volley femminile - le migliori italiane della ottava giornata di serie A1. Quanti nomi nuovi : Nicoletti e Veglia sfiorano l’impresa con Brescia. Cogliandro e Garzaro i tesori di Filottrano : Ieri si è disputata la ottava giornata della serie A1 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA EGONU. Tanto per cambiare, si conquista un posto al sole risultando grande protagonista con 20 punti, 48% in attacco, 3 muri nella sfida dall’esito tutt’altro che scontato con Monza. GAIA MORETTO. Conegliano ha bisogno di una ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : ottava giornata. Novara va in fuga - +5 su Conegliano. Busto perde con Scandicci : Novara va in fuga al termine dell’ottava giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Le piemontesi sconfiggono Monza con un rapido 3-0 e vantano cinque punti di vantaggio su Conegliano che ha regolato il Club Italia per 3-1, Busto Arsizio ha invece perso in casa per 3-0 contro Scandicci e finisce a sei punti dalla capolista. La Igor si fa letteralmente prendere per mano dalla solita Paola Egonu (20 punti) e da una propositiva ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 - ottava giornata. Novara con Monza per proseguire la fuga - Conegliano con il Club Italia per risollevarsi : C’è una fuga in atto e porta la firma della Igor Gorgonzola Novara dopo sette turni di campionato completati. È vero che la capolista deve ancora osservare il turno di riposo ma è anche vero che la vittoria di mercoledì a Treviso contro Conegliano ha cambiato le forza in campo nel massimo torneo femminile e ora è sfida aperta alle campionesse in carica. A testare la solidità della capolista piemontese che può contare su una Egonu in forma ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio suda col Dresda - sofferta vittoria al tie-break : vittoria sofferta per Busto Arsizio nell’andata dei 16esimi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Di fronte ai 1500 spettatori del PalaYamamay, le Farfalle hanno sconfitto il Dresda per 3-2 (25-21; 24-26; 25-22; 23-25; 15-10) dopo 123 minuti molto intensi anche se poco spettacolari ma la qualificazione al prossimo turno è rimandata all’incontro di ritorno in programma ...

Volley femminile - Challenge Cup 2019 : Monza - esordio vincente. Ampio turnover - battuto il Perg : Grande giornata per Monza che, dopo il successo degli uomini sul campo del Parnu, festeggia anche con le ragazze: il Saugella espugna il campo del Perg per 3-0 (25-19; 25-23; 25-20) nell’andata dei 16esimi di finale della Challenge Cup 2018-2019, la terza competizione europea per importanza. Le brianzole facevano il proprio esordio assoluto in Europa ma non hanno tremato e sono riuscite a sconfiggere la formazione austriaca: ora per volare ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : Conegliano-Novara - scontro diretto stellare per il primo posto : Questa sera (ore 20.30, diretta tv su RaiSport) Conegliano e Novara si affronteranno nel recupero della quarta giornata della Serie A1 di Volley femminile che le due squadre non avevano disputato lo scorso 11 novembre perché quel giorno si contendevano la Supercoppa Italiana al PalaVerde di Treviso. Le Pantere riuscirono ad alzare al cielo il trofeo e oggi proveranno a confermare la legge del proprio palazzetto: entrambe le formazioni si ...

Volley femminile - le migliori italiane della settima giornata di serie A1. Olivotto trascina Bergamo - De Gennaro una macchina perfetta in ricezione : Ieri si è disputata la settima giornata della serie A1 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. ROSSELLA Olivotto. Decisiva nella vittoria salutare di Bergamo contro Cuneo, la centrale bergamasca gioca la partita perfetta con 19 punti messi a segno, una percentuale in attacco del 79% e 6 muri messi a segno. Praticamente devastante! LAURA ...

Volley : A1 Femminile - Conegliano e Busto corsare - Scandicci perde un punto a Monza : I TABELLINI- SAUGELLA TEAM Monza - SAVINO DEL BENE Scandicci 2-3, 25-21 26-28 25-21 21-25 11-15, SAUGELLA TEAM Monza: Melandri 12, Ortolani 19, Bianchini 4, Adams 18, Hancock 6, Orthmann 20, Arcangeli,...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 - settima giornata. Si riforma la coppia di testa Novara-Busto Arsizio ma Conegliano non molla e mercoledì è big match : Si riforma la coppia di testa Novara-Busto Arsizio dopo la notte da capolista solitaria dell’Igor Gorgonzola che ieri aveva espugnato con autorità il campo de Il Bisonte Firenze. Nella domenica della Serie A1 di Volley femminile l’Unet E-Work Busto Arsizio deve sudare sul campo del Club Italia ma alla fine riesce ad avere la meglio in una sfida che si era complicata dopo il secondo set vinto dalla formazione di casa per la squadra di ...

Volley - Serie A femminile : Novara corsara al Mandela Forum - si aggiudica l’anticipo della 7^ giornata : Samsung Volley Cup: Igor Novara corsara al Mandela Forum, si aggiudica per 0-3 l’anticipo della 7^ giornata pur senza Egonu Una Igor Gorgonzola Novara pratica e cinica si aggiudica per 0-3 l’anticipo della 7^ giornata della Samsung Volley Cup. Il Bisonte non riesce a contrastare la forza delle igorine, che pur senza Plak e con Egonu lasciata a riposo da Barbolini, trova proprio nella sostituta dell’opposto della ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : settima giornata - Novara espugna Firenze e allunga in testa : Novara prosegue la propria cavalcata in testa alla classifica della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile grazie al successo ottenuto nell’anticipo della settima giornata di campionato. Le piemontesi hanno sconfitto Firenze per 3-0 (25-20; 25-23; 25-19) imponendosi al Mandela Forum con grande autorevolezza: le ragazze di Massimo Barbolini, che in settimana avevano surclassato il Budwolani Lodz in Champions League, si lanciano così al ...

Volley femminile Serie A1 2018-2019. Settima giornata. Novara alla “prova Bisonte”. Conegliano a Filottrano per tenere il passo prima del big match : E’ l’anticipo di domani a Firenze la gara che suscita maggiore interesse nella Settima giornata del massimo campionato di Volley donne. Il Bisonte, che arriva dalla sconfitta rocambolesca di Busto Arsizio con Lippmann e Popovic protagoniste, ospita l’Igor Gorgonzola Novara che, in tre giorni, ha trovato prima la vetta della classifica e poi una vittoria convincente al debutto in Champions contro Lodz. L’Imoco Conegliano, che ha due partite in ...

Volley femminile - gli Europei 2021 si disputeranno in Serbia. Fase finale a Belgrado : Gli Europei 2021 di Volley femminile si disputeranno in Serbia. Aleksandar Boricic, Presidente della CEV, e Zoran Gajic, Presidente della FederVolley locale, hanno siglato un accordo e così la rassegna continentale sbarcherà nel Paese delle Campionesse del Mondo e Campionesse d’Europa. A Belgrado si giocheranno uno dei quattro gironi e poi tutti gli incontri della Fase a eliminazione diretta (dagli ottavi alle finali per le medaglie) ...