Volkswagen Maggiolino Final Edition | addio definito ad un modello che ha fatto la storia

(Di martedì 4 dicembre 2018) Dopo 3 serie e settanta anni di onorata carriera se ne va una delle icone dell’automobilismo mondiale Settant’anni dopo il debutto dello storicoe venti anni dopo il lancio della moderna New Beetle, ilva definitivamente in pensione, dicendoai suoi fans con un’ultima versione speciale battezzataPresentata in questi giorni al Salone di Los Angeles e dedicata esclusivamente al mercato americano, lasfoggia numerosi dettagli che richiamano il“originale”, a partire dalle colorazioni esterne Beige Safari Uni, Stonewashed Light Blue, Pure White, Deep Black Pearl Effect e Platinum Grey, passando per l’abitacolo impreziosito da sedili rivestiti in pelle bicolore e la plancia verniciata con la medesima tinta della carrozzeria, inoltre non manca una strumentazione specifica retrò e ...