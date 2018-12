Volkswagen | ' alleanza globale con Ford'

Ceo Volkswagen : 'Vogliamo alleanza globale con Ford' : "Siamo in negoziati avanzati con la Ford per costruire davvero una alleanza automobilistica globale, che rafforzerà anche l'industria automobilistica americana": lo ha annunciato il ceo della ...

Trump vede i ceo dell’auto tedesca. Alleanza globale tra Volkswagen e Ford : Gli executive di Volkswagen, Bmw e Daimler convocati per capire come migliorare la produzione di auto tedesche negli Stati Uniti, per scongiurare i dazi e preparare la strada alle negoziazioni con l’Europa. Alla fine dell’incontro, il Ceo della tedesca Volkswagen , Herbert Diess, ha detto annunciato che a gennaio o febbraio saranno resi noti i dettagli di un’Alleanza con l’americana Ford Motor ...

Ford-Volkswagen - prove di alleanza. Ma di matrimonio ancora non si parla : Con Volkswagen “abbiamo intavolato delle discussioni sul come aiutarci reciprocamente a livello globale. La collaborazione non ha limiti di nessun tipo, che si tratti di tecnologia, segmenti di prodotto o geografia”: parole di Bob Shanks, direttore finanziario di Ford. Come anticipato la scorsa settimana, le due multinazionali sono “in serie trattative” per estendere la loro alleanza oltre i veicoli commerciali al fine di condividere ...

Ford-Volkswagen - Nuove trattative per ampliare l'alleanza : La Ford ha avviato delle trattative per ampliare la loro alleanza strategica con il gruppo Volkswagen al di là dei veicoli commerciali. La scorsa estate i due colossi automobilistici hanno annunciato di aver siglato un memorandum d'intesa per lo sviluppo di progetti congiunti, a partire da una nuova gamma di van per uso professionale. Aumentando il raggio d'azione dell'accordo, la Ford potrebbe così provare a ridurre le proprie perdite ...